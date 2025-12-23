Συνεδριάζει σήμερα το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο για το 2025, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να αναφέρεται στις αγροτικές κινητοποιήσεις, τονίζοντας στην εισήγησή του ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε παράδοξο το γεγονός ότι μία κοινωνική ομάδα διεκδικεί τα αιτήματά της χωρίς να ανοίξει κανένα κανάλι διαλόγου, ενώ τόνισε πως για τις μετακινήσεις των εκδρομέων ο πρώτος και κύριος λόγος ανήκει στην Τροχαία.

«Έχει έρθει η σειρά της κοινής ευθύνης»

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να μεροληπτεί υπέρ μίας κοινωνικής ομάδας», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν για τις γιορτές και η μετακίνηση αυτή πρέπει να γίνει με ασφάλεια». Υπενθύμισε ακόμη ότι «είχαμε νέες εκταμιεύσεις και θα ολοκληρωθούν όλες οι πληρωμές ύψους 1,8 δισ. με κάποιες μικρές καθυστερήσεις», εξηγώντας ότι πρόκειται για «μια σύνθετη διαδικασία, με κονδύλια μεγαλύτερα από πέρσι και με ελέγχους εγκυρότερους, εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σχετικά με τα αιτήματα του αγροτικού κλάδου, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Από τα 27 αιτήματα 20 έχουν επιλυθεί ή μπορούν να επιλυθούν». Τόνισε επίσης ότι «έχει έρθει η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τις μετακινήσεις που πρέπει να παραμείνουν ελεύθερες, τις τοπικές αγορές, τους χειμερινούς προορισμούς και τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα, ενώ η πολιτεία έχει απαντήσει με γνώμονα τις αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις απέναντι στην Κομισιόν. Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής, η οποία θα αναλάβει την εξέταση του σχεδιασμού του πρωτογενούς τομέα σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Στα οικονομικά μέτρα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι ανακοινώσεις για ενοίκιο και συντάξεις αρχίζουν να αποδίδουν, με συνταξιούχους να βλέπουν αυξήσεις έως 600 ευρώ καθαρά. Από τον νέο χρόνο θα ισχύσουν μειώσεις φόρων στα νησιά, ενώ από τον Απρίλιο θα εφαρμοστεί αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα, η αποκλιμάκωση της ανεργίας συνοδεύεται από αύξηση των μισθών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία για το 2027, που θα εξασφαλίσει τακτικές και ασφαλείς σιδηροδρομικές συνδέσεις Αθήνας – Θεσσαλονίκης, και υπογράμμισε την αποτελεσματικότητα του νέου ΚΟΚ, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, αξιοποιώντας και τις κάμερες καταγραφής παραβάσεων.

Πηγή: ΕΡΤ News