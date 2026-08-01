«Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής» — με τη σαφή αυτή εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς όλους τους αρμόδιους υπουργούς και φορείς, η Κυβέρνηση έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση τον κρατικό μηχανισμό, καθώς από το μεσημέρι της Πέμπτης καταγράφονται 73 πύρινα μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα.

Από το Χαϊδάρι και τη Βοιωτία, μέχρι την Αργολίδα, το Ρέθυμνο και το Κομπότι Άρτας, οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες. Ο κίνδυνος παραμένει ακραίος και για τις επόμενες ώρες, με την Αττική και την Εύβοια να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού (Κατηγορία 5), λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ σε κατηγορία 4 είναι πολλές ακόμη περιφέρειες της χώρας.

Μηδενική καθυστέρηση και προληπτικά μέτρα

Η πρωθυπουργική κατεύθυνση είναι σαφής: καμία καθυστέρηση και κανένα κενό συντονισμού που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο πολίτες, ιδιαίτερα κοντά σε οικισμούς. Για το λόγο αυτό εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 και εφαρμόζεται η τακτική των έγκαιρων προληπτικών εκκενώσεων, ώστε πρώτιστα να μην υπάρξουν θύματα και ακολούθως να διασωθούν περιουσίες και φυσικό περιβάλλον.

Παράλληλα, καθώς εισερχόμαστε στον Αύγουστο -τον δυσκολότερο μήνα της αντιπυρικής περιόδου- με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, τέθηκαν σε μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι υπηρεσίες σε επτά Περιφέρειες της επικράτειας, ενώ ανακλήθηκαν οι άδειες των υπαλλήλων, ώστε άπαντες να βρίσκονται στις θέσεις τους.

«Καμία χαλάρωση – Το 88% από αμέλεια»

Στέλνοντας μήνυμα αυξημένης υπευθυνότητας προς την κοινωνία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε στο Υπουργικό Συμβούλιο πως απαιτείται εγρήγορση από όλους, καθώς από τις 221 συλλήψεις που έγιναν φέτος για πυρκαγιές, οι 195 (σχεδόν το 88%) αφορούσαν εγκληματική αμέλεια.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, παραταγμένος με 18.800 πυροσβέστες, νέα τεχνολογικά μέσα επιτήρησης (drones, αεροσκάφη Diamond) μέσω του Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», καθώς και αυξημένη ετήσια χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ προς τους Δήμους για έργα πυροπροστασίας. Το μεγάλο στοίχημα του Αυγούστου είναι αυτή η κινητοποίηση να μεταφραστεί στην πράξη σε ασφάλεια για τους πολίτες.