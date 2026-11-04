Η διασταύρωση της τεχνολογικής ισχύος με την πολιτική εξουσία βρέθηκε στο επίκεντρο του διαλόγου που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον διακεκριμένο φωτογράφο Platon, στα εγκαίνια της έκθεσης «People Power» στο Μουσείο Μπενάκη. Εστιάζοντας στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και τις προσπάθειες άσκησης πολιτικής επιρροής από ισχυρούς παράγοντες, ο πρωθυπουργός σχολίασε ευθέως τις παρεμβάσεις του Έλον Μασκ στις εκλογικές διαδικασίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το έναυσμα για τη συζήτηση έδωσε ένα φωτογραφικό πορτρέτο του επικεφαλής του X (πρώην Twitter), τραβηγμένο από τον ίδιο τον Platon. Σχολιάζοντας τις υπέρογκες δαπάνες άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που διοχέτευσε ο Μασκ στην πολιτική σκηνή, ιδίως στην Πολιτεία του Τέξας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η λαϊκή ετυμηγορία δεν αποτελεί εμπορεύσιμο προϊόν, τονίζοντας πως κανένα μέγεθος περιουσίας δεν μπορεί να εξαγοράσει ένα εκλογικό αποτέλεσμα.

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Προκειμένου να αναδείξει την απουσία επαρκούς κανονιστικού πλαισίου γύρω από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ο πρωθυπουργός κατέφυγε σε ένα παράδειγμα από την αεροπλοΐα.Εάν διαπιστωθεί τεχνικό πρόβλημα σε ένα αεροσκάφος, ο κατασκευαστής οφείλει να αναστείλει τις πτήσεις του μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη. Αντίθετα, όπως παρατήρησε, στην περίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης, η ανθρωπότητα έχει αναπτύξει ένα κορυφαίο επίτευγμα χωρίς να έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε έντονο σκεπτικισμό για το γεγονός ότι η περιφρούρηση μιας τόσο κρίσιμης τεχνολογίας επαφίεται σε πρόσωπα όπως ο Έλον Μασκ, διατηρώντας ρητές επιφυλάξεις για το αν μια τέτοια διαχείριση μπορεί να είναι αποτελεσματική και διαφανής.

Κλείνοντας, μετέφερε τον προβληματισμό στο πεδίο της δημοκρατικής δεοντολογίας, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο είναι ηθικά αποδεκτό ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη να ρίχνει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να διαμορφώσει το αποτέλεσμα μιας προεκλογικής αναμέτρησης.