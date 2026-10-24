«Ιστορική τομή» που εδραιώνει τη νομική θέση της Μονής Σινά και διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της στο διηνεκές χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία με την Αίγυπτο, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Αρχιεπίσκοπο και του εξέφρασε, εκ μέρους όλων των Ελλήνων, την υποστήριξή του στις αποφάσεις της Ιεράς Μονής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κοινή στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της Κύπρου και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όπως ανέφερε, η στάση αυτή στέλνει «ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα ενότητας του Οικουμενικού Ελληνισμού, αλλά και της Ορθοδοξίας της καθ’ ημάς Ανατολής».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η εξέλιξη επιβεβαιώνει τι μπορεί να επιτύχει ο Ελληνισμός όταν ενώνεται και εργάζεται μεθοδικά.

Κατά την επικοινωνία τους, ο πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Σινά αναφέρθηκαν επίσης στο προσωπικό ενδιαφέρον που επέδειξε για το ζήτημα ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, καθώς και στη διαχρονική σχέση του αιγυπτιακού λαού με την Ιερά Μονή Σινά.