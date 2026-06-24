Ως μια κορυφαία κοινωνική παρέμβαση της κυβέρνησης παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη νέα ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, λίγες ώρες προτού το σχετικό νομοσχέδιο τεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής.

Δημοσιονομικά πλεονάσματα και στήριξη των δανειοληπτών

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ασφάλειας προς τους συνεπείς δανειολήπτες.

Όπως υπογράμμισε, η συγκεκριμένη παρέμβαση διευθετεί οριστικά μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, αποδίδοντας δικαιοσύνη και δείχνοντας σεβασμό σε όσους πολίτες κατέβαλαν προσπάθειες για να παραμείνουν τυπικοί με τις υποχρεώσεις τους.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε την πρωτοβουλία αυτή με τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, εξηγώντας ότι η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών επιτρέπει στο κράτος να προσφέρει χειροπιαστή στήριξη στην κοινωνία.

«Σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης. Είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική», τόνισε.

Συμπλήρωσε, επίσης, ότι η αξιοποίηση του πλεονάσματος για την ενίσχυση των πολιτών κρίνεται αναγκαία, καθώς η κοινωνία συνεχίζει να πιέζεται από τις παρατεταμένες ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά.

Δείτε βίντεο από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας:

Αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και δημοσιονομική πειθαρχία

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση αναφορικά με τη δημόσια συζήτηση για νέες παροχές.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει καθήκον να νομοθετεί προστατεύοντας τα δημόσια οικονομικά και κάλεσε τους πολίτες να αντιμετωπίζουν με προσοχή και σκεπτικισμό τις ακοστολόγητες υποσχέσεις που υπερβαίνουν τις αντοχές του κρατικού προϋπολογισμού.

«Η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας μια σαφή αντιπαραβολή ανάμεσα στη σημερινή οικονομική διαχείριση και τις πρακτικές παλαιότερων ετών.

Διεθνείς εξελίξεις, πληθωρισμός και πετρέλαιο

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο διεθνές προσκήνιο, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την καταρχήν συμφωνία ειρήνης που επιτεύχθηκε σχετικά με το Ιράν, καθώς και την ελπίδα να αποφευχθούν νέες γεωπολιτικές ή οικονομικές αναταράξεις κατά τους επόμενους μήνες.

Τέλος, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, εξηγώντας ότι η πρόσφατη άνοδος των τιμών συνδέθηκε άμεσα με το αυξημένο κόστος του πετρελαίου.

Καθώς οι τιμές του μαύρου χρυσού υποχωρούν, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτή η μείωση αναμένεται να περάσει σταδιακά και στην ευρύτερη καταναλωτική αγορά.