Κίνηση εκσυγχρονισμού του εργασιακού πλαισίου χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τη μεταρρύθμιση για τις συλλογικές συμβάσεις, στο πλαίσιο της εισήγησής του προς το Υπουργικό Συμβούλιο, την Πέμπτη (27/11).

Στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκονται οι αλλαγές στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ο προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί στις 17 Δεκεμβρίου και η κεφαλαιώδης μεταρρύθμιση που αφορά τη συναίρεση του Κτηματολογίου με τις Πολεοδομίες, ώστε οι δεύτερες να αποτελέσουν πλέον βασικό βραχίονα του πρώτου.

Η πρωτοβουλία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, σημείωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι δίνει ασφάλεια στους εργαζόμενους και προοπτική στους εργοδότες.

«Η τομή αυτή έρχεται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που συνεργάστηκε με όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι η πρόοδος πρέπει να βασίζεται στην ενίσχυση των εργαζομένων και την ασφάλεια για τις επιχειρήσεις, θέτοντας το τρίπτυχο για την κυβερνητική πολιτική: Υπευθυνότητα – Εμπιστοσύνη – Παραγωγικότητα.

Τόνισε ότι στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, βρίσκεται η βελτίωση των εισοδημάτων, λέγοντας ότι ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε είναι αναπτυξιακός και χωρίς να είναι κατάλογος εσόδων – εξόδων είναι πυξίδα που κατευθύνει τις προτεραιότητες.

«Για έκτη χρόνια με διπλάσια ανάπτυξη από την ευρωζώνη, ο πληθωρισμός δείχνει να τιθασεύεται, εφαρμόζονται μέτρα σχεδόν 3 δισ. που θα απλωθούν στην κοινωνία ως πρόσθετες φοροελαφρύνσεις», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπογράμμισε ότι είναι προβλέψεις που ενισχύουν το σύνολο με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά και στην προτεραιότητα και οι νέοι, οι ένστολοι και οι κάτοικοι της περιφέρειας.

«Οι πολίτες θα δουν αυξημένες τις αποδοχές από τον Ιανουάριο του 2026», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. «Επιπρόσθετα ισχύει νέο μισθολόγιο για τους ενστόλους, ενώ ενισχύονται και οι συνταξιούχοι ήδη με το επίδομα των 250 ευρώ που θα δίνεται κάθε Νοέμβριο και μην ξεχνάμε ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση από τον Ιανουάριο, ωφελούνται από τις φοροελαφρύνσεις και όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα τη δουν να σβήνει».

«Αύριο η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές»

Σχετικά με το στεγαστικό, ο Κ. Μητσοτάκης, ανέφερε ότι:

«Θα πληρωθεί αύριο η επιστροφή ενός ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές, που ισοδυναμεί με μείωση 8% στα ενοίκια και μειώνουμε τον φόρο στις μικρές ιδιοκτησίες ενώ μειώνουμε στο 50% και καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους και μειώνουμε τον ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου».