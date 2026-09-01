Την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας προς τη Γερμανία, στον απόηχο της υβριδικής επίθεσης που δέχτηκε το Βερολίνο στο αεροδρόμιο της Λειψίας από ρωσικές δυνάμεις, εξέφρασε ο πρωθυπουργός. Μέσω ανάρτησής του στο «X» (πρώην Twitter), ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας πως οι τακτικές εκφοβισμού δεν πρόκειται να κάμψουν τις δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε:

«Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας».

Greece stands in full solidarity with Germany following the Russian hybrid attack in Leipzig. Attempts to intimidate our democracies will not succeed. We remain steadfast, and will maintain credible deterrence to protect our citizens and our security. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 1, 2026

Το γερμανικό τελεσίγραφο και το πακέτο κυρώσεων

Νωρίτερα, η γερμανική κυβέρνηση είχε δείξει επίσημα τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ως τους εγκεφάλους πίσω από την απόπειρα επίθεσης με drone, η οποία σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου δίπλα σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, οι υπουργοί Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ και Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, με την πλήρη σύμφωνη γνώμη του καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος απουσίαζε από τις ανακοινώσεις αλλά συμμετείχε στις διαβουλεύσεις, ανακοίνωσαν ένα σκληρό πακέτο διμερών κυρώσεων.

«Η Ρωσία ευθύνεται για την υβριδική επίθεση στις 4 Αυγούστου», υπογράμμισε ο Ντόμπριντ, προσθέτοντας πως η Μόσχα επιδιώκει ακόμη μεγαλύτερα πλήγματα, με τη Γερμανία να βρίσκεται σταθερά στο στόχαστρο. Χαρακτηρίζοντας το περιστατικό της Λειψίας ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, ξεκαθάρισε: «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά είμαστε καθημερινός στόχος υβριδικού πολέμου».

Παρότι τα εκρηκτικά μαρτυρούσαν υψηλή τεχνολογική εμπειρία, γνώριμη από άλλες ρωσικές επιθέσεις, η εκτέλεση είχε ανατεθεί σε ανεκπαίδευτους, «χαμηλού επιπέδου» ιδιώτες που είχαν στρατολογηθεί από τη ρωσική κατασκοπεία.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, διαβεβαίωσε πως το Βερολίνο αμύνεται και θα συνεχίσει να στηρίζει αταλάντευτα την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ηχηρά αντίποινα.

Αρχικά, κλείνει οριστικά το ρωσικό γενικό προξενείο στη Βόννη από τις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ η Γερμανία προχωρά στην καταγγελία της συμφωνίας για τη λειτουργία του «Ρωσικού Σπιτιού» στο Βερολίνο.

Επιπλέον, εντατικοποιούνται και γίνονται πιο αυστηροί οι έλεγχοι εισόδου για τους Ρώσους υπηκόους, ενώ αυξάνεται η πίεση και οι έλεγχοι στον λεγόμενο ρωσικό «σκιώδη στόλο».

Τέλος, ενισχύεται η κοινή άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις υβριδικές απειλές. Μάλιστα, η γερμανική κυβέρνηση προτίθεται να καταθέσει πρόταση στην Ε.Ε. για την ένταξη νέων φυσικών προσώπων στις ευρωπαϊκές λίστες κυρώσεων, λόγω της εμπλοκής τους σε υβριδικές δραστηριότητες.

Η απάντηση της Μόσχας

Η αντίδραση της ρωσικής πλευράς ήταν άμεση και σε υψηλούς τόνους. Μέσω του πρακτορείου Interfax, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, διεμήνυσε ότι η Μόσχα δεν θα αφήσει αναπάντητα τα μέτρα του Βερολίνου. Όπως προειδοποίησε, η Ρωσία είναι έτοιμη να απαντήσει δυναμικά στις «αντιρωσικές ενέργειες» της Γερμανίας, μετά το κλείσιμο του προξενείου και του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου.