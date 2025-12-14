Συγκλονισμένος, για το σημερινό αιματοκύλισμα στο Σίδνεϋ, στην Αυστραλία, δηλώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία»

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϋ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία. Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», γράφει ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού