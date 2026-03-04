Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνει αυτήν την ώρα τη Βουλή για τις τελευταίες εξελίξεις τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Κύπρο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα.

Δείτε live την ομιλία του πρωθυπουργού:

Από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν ότι «η βοήθεια προς την Κύπρο έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν σημαίνει καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο», αναδεικνύοντας έτσι το πλαίσιο της σημερινής ομιλίας του κ. Μητσοτάκη στην Ολομέλεια.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν επίσης ότι «η Ελλάδα του 2026 διαφέρει σημαντικά από την Ελλάδα του 2019. Αυτή η αλλαγή δεν ήρθε τυχαία: έχουμε χτίσει συμμαχίες με χώρες όπως οι ΗΠΑ, αλλά και με ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, καθώς και με αραβικές χώρες».

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αλλά παραμένει σταθερά στο πλευρό της Κύπρου όταν απειλείται η ασφάλειά της.

Ο πρωθυπουργός τόνισε χθες ότι «η ελληνική διπλωματία και οι ενισχυμένες ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις υπηρετούν τον οικουμενικό Ελληνισμό, και δεν είναι υπερβολή να πω ότι σήμερα η σημαία μας και η καρδιά μας βρίσκονται στην Κύπρο», κατά την ενημέρωσή του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ ταυτόχρονα ο Νίκος Δένδιας βρισκόταν σε επίσκεψη στην Κύπρο.