Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου φροντίδας για ανθρώπους με άνοια και συναφείς γνωστικές διαταραχές σε ολόκληρη τη χώρα, με επίκεντρο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο που σχεδιάζεται στο Περιστέρι, έθεσε ως προτεραιότητα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία ιδιαίτερης σημασίας, καθώς πρόκειται για την πρώτη πρότυπη δομή αυτού του είδους στην Ελλάδα. Παρότι η έδρα της θα βρίσκεται στη δυτική Αθήνα, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι οι υπηρεσίες και η τεχνογνωσία της θα έχουν πανελλαδική απήχηση, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της φροντίδας των ασθενών και στην υποστήριξη των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Κέντρο θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για αντίστοιχες δομές σε όλη την επικράτεια, προωθώντας την ανταλλαγή γνώσεων, την εφαρμογή καλών πρακτικών, την επιστημονική έρευνα και την ενημέρωση των πολιτών για την άνοια και τις συναφείς παθήσεις.

Μητσοτάκης: Να αντιμετωπίσουμε το στίγμα που συνοδεύει την άνοια

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάγκη να περιοριστεί το κοινωνικό στίγμα που εξακολουθεί να περιβάλλει την άνοια, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η συχνότητα της νόσου αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς ο πληθυσμός γερνά στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.

«Να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μια νόσο που καλπάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υπογράμμισε, η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που ζουν με την άνοια ή διατρέχουν κίνδυνο να εμφανίσουν τη νόσο. Εξίσου σημαντική, όπως σημείωσε, είναι η πρωτοβουλία για τους συγγενείς και τους φροντιστές των ασθενών, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινές δυσκολίες και να διαχειριστούν μια ιδιαίτερα απαιτητική κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που έχει η σταδιακή απώλεια βασικών νοητικών λειτουργιών όχι μόνο στους ασθενείς, αλλά και στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα τους. Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι η πολιτεία οφείλει να παρέχει ουσιαστική ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη στις οικογένειες.

Πότε αναμένεται να λειτουργήσει το νέο Κέντρο

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε, το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι αναμένεται να είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες μέσα στο 2027.

Οι προβλεπόμενες παροχές περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των ασθενών στα πρώτα στάδια της νόσου, την εξατομικευμένη φροντίδα, την καθοδήγηση των οικογενειακών φροντιστών, καθώς και την πιστοποιημένη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας.

Καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της άνοιας αποδίδει η κυβέρνηση στην έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι, με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, η νόσος δεν μπορεί να αναστραφεί, ωστόσο η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση, η νοητική και σωματική άσκηση και η διατήρηση της δραστηριότητας μπορούν να συμβάλουν στην επιβράδυνση της εξέλιξής της και στη διατήρηση της λειτουργικότητας των ασθενών.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η πρόοδος της ιατρικής και της τεχνολογίας θα διευκολύνει στο μέλλον τον εντοπισμό περισσότερων περιστατικών σε πρώιμο στάδιο, ακόμη και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ότι εμφανίζουν τα πρώτα σημάδια της νόσου.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε αυτή την έμφαση στην πρόληψη, διότι αλλαγές συμπεριφοράς σήμερα θα καθορίσουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής μας σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από τώρα», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η προστασία της υγείας δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος όταν αυτό έχει ήδη εμφανιστεί, αλλά να αποτελεί μια διαρκή επιλογή στην καθημερινότητα των πολιτών.

Οι παρεμβάσεις στο ΕΣΥ και η σημασία της πρόληψης

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη δημιουργία του νέου Κέντρου με τις ευρύτερες παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χώρο της δημόσιας υγείας.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις αλλαγές στα νοσοκομεία και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, στην ενίσχυση των Κέντρων Υγείας, στην ανάπτυξη της τηλεϊατρικής για την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων.

Όπως τόνισε, η έγκαιρη αναγνώριση μιας ασθένειας μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή της, περιορίζοντας παράλληλα την επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ειδικά για την άνοια, τη νόσο Αλτσχάιμερ και τις υπόλοιπες νευροεκφυλιστικές παθήσεις, επισήμανε ότι η βελτίωση των διαγνωστικών δυνατοτήτων θα οδηγήσει στον εντοπισμό περισσότερων ασθενών, γεγονός που θα αυξήσει τις ανάγκες για εξειδικευμένες υπηρεσίες και οργανωμένη φροντίδα.

«Όσο προχωράμε σε έγκαιρη διάγνωση, τόσο περισσότερα περιστατικά θα κληθούμε να διαχειριστούμε και αυτό προφανώς αυξάνει και τις απαιτήσεις για το Εθνικό Σύστημα Υγείας», σημείωσε.

Νέες δομές φροντίδας σε όλη τη χώρα

Η πρωτοβουλία για το Περιστέρι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων που θα υποστηρίζουν ανθρώπους με άνοια σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, προβλέπεται η δημιουργία αντίστοιχων δομών στα Ιωάννινα, στο Κιλκίς, στην Καστοριά, στη Λακωνία και στη Ροδόπη, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και δεύτερη μονάδα στην Αθήνα.

«Σκοπός μας είναι να χτίσουμε ένα πλέγμα φροντίδας σε όλη την Ελλάδα, με κεντρικό πόλο το Περιστέρι», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι το νέο Κέντρο θα στεγαστεί σε κτίριο που παραχωρεί η τοπική Μητρόπολη.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση που παρουσίασε, ένας στους δέκα Έλληνες επηρεάζεται με κάποιον τρόπο από την άνοια, είτε ως ασθενής είτε ως συγγενής ή φροντιστής ανθρώπου που νοσεί. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να εντείνει τις ανάγκες για υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης.

Στο επίκεντρο, όπως τόνισε, πρέπει να βρίσκονται και οι οικογένειες, οι οποίες χρειάζονται πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση και εξειδικευμένη καθοδήγηση, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της καθημερινής φροντίδας.

Η συνεργασία Δημοσίου, ιδιωτικού τομέα και κοινωφελών ιδρυμάτων

Στο τελευταίο μέρος της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του Δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα και των κοινωφελών ιδρυμάτων για την υλοποίηση έργων με κοινωνικό όφελος.

Όπως επισήμανε, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημοσιονομικές δυνατότητες είναι περιορισμένες, η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών, των ιδρυμάτων και των πολιτών που επιθυμούν να στηρίξουν ανάλογες πρωτοβουλίες μπορεί να ενισχύσει τις παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σημαντικές δωρεές που έχουν πραγματοποιηθεί για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας, προαναγγέλλοντας και νέα παρέμβαση που θα αφορά το νοσοκομείο ΚΑΤ.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ευεργεσία είναι ταυτισμένη με την ιστορία του νεοελληνικού έθνους», ανέφερε, αναδεικνύοντας τον ρόλο μιας νέας γενιάς ευεργετών που επιλέγει να διαθέσει μέρος της περιουσίας της για δράσεις με ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους φορείς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, μεταξύ των οποίων τα ιδρύματα, την πολιτεία, την τοπική Εκκλησία, τον δήμο και τις οργανώσεις ασθενών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Ως βασικό ορόσημο για την ολοκλήρωση της προσπάθειας έθεσε το 2027, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η λειτουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου θα αποτελέσει σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια υγεία, τους ανθρώπους που ζουν με άνοια και συναφείς γνωστικές διαταραχές, τις οικογένειές τους, αλλά και για τη δυτική Αθήνα συνολικά.

Ολόκληρη την παρουσίαση: