Σαφές μήνυμα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας, επαναλαμβάνοντας ότι διεκδικήσεις που αντίκεινται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα εις βάρος της Ελλάδας.

«Αυθαίρετες διεκδικήσεις αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας δεν έχουν καμία ισχύ. Δεν παράγουν τετελεσμένα ούτε ανατρέπουν τους εθνικούς μας σχεδιασμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου είχε χαρακτηρίσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράνομο και αυθαίρετο, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του Δικαίου της Θάλασσας.

«Δεν ανατρέπονται οι εθνικοί σχεδιασμοί»

Με τη σημερινή του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός θέλησε να καταστήσει σαφές ότι η Αθήνα δεν θεωρεί πως οι τελευταίες κινήσεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο μεταβάλλουν τα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο ή περιορίζουν την άσκηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η ελληνική θέση παραμένει ότι συμφωνίες μεταξύ δύο κρατών δεν μπορούν να παράγουν συνέπειες σε βάρος δικαιωμάτων τρίτων χωρών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε παράλληλα τη συζήτηση για τη θαλάσσια ασφάλεια με την ελληνική πρόταση για παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία, η οποία, όπως είπε, θα μπορούσε να συμβάλει στην απελευθέρωση κρίσιμων εμπορικών οδών και στη συγκράτηση του κόστους ζωής διεθνώς.

«Πολλά νοικοκυριά δοκιμάζονται»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις οικονομικές πιέσεις που προκαλεί η διεθνής αναταραχή, αναγνωρίζοντας ότι σημαντικό μέρος των νοικοκυριών βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξημένο κόστος ζωής.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μία παγκόσμια κρίση στην οποία καμία εθνική πολιτική δεν μπορεί να απαντήσει από μόνη της.

«Ξέρω ότι πολλά νοικοκυριά μας δοκιμάζονται. Κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν δημιουργηθεί από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης επιτρέπουν «συγκρατημένη αισιοδοξία».

«Θα εξαντλήσουμε τη θητεία μας»

Στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία, ζητώντας παράλληλα να μην επιβραδυνθεί το κυβερνητικό έργο όσο πλησιάζουν οι εκλογές.

«Είναι επιλογή μας να εξαντλήσουμε τη θητεία μας χωρίς να πέσουν οι ρυθμοί του κυβερνητικού έργου. Το έργο μας είναι το διαβατήριο αξιοπιστίας μας», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό έθεσε 90 κυβερνητικές προτεραιότητες που, όπως είπε, θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος της βουλευτικής περιόδου.

Ο πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα προς τα κυβερνητικά στελέχη ότι το βάρος πρέπει να παραμείνει στην παραγωγή αποτελέσματος και όχι στους προσωπικούς προεκλογικούς σχεδιασμούς.

Οι βασικές προτεραιότητες μέχρι το τέλος της τετραετίας

Μεταξύ των στόχων που τέθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο περιλαμβάνονται η εφαρμογή των φορολογικών παρεμβάσεων που είχαν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ και νέες ρυθμίσεις για την ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών και αναπτυξιακών έργων.

Στις υποδομές, η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην πρόοδο του Flyover της Θεσσαλονίκης και στην παράδοση ακόμη 25 χιλιομέτρων του ΒΟΑΚ στην Κρήτη.

Στα εργασιακά προβλέπεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με κυβερνητικό στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028, καθώς και περαιτέρω επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Στον τομέα της στέγασης, στο επίκεντρο βρίσκονται η επιτάχυνση του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», η κοινωνική αντιπαροχή και η αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων για την ανέγερση κατοικιών.

Εθνικό Απολυτήριο, σχολεία και φοιτητικές εστίες

Για την Παιδεία, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην προετοιμασία για το Εθνικό Απολυτήριο, στην ολοκλήρωση ανακαινίσεων σε ακόμη 500 σχολικές μονάδες, αλλά και στην παράδοση δύο νέων φοιτητικών εστιών, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στην Τρίπολη.

Στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης προβλέπεται αναβάθμιση της «Διαύγειας», πλήρης διασύνδεση των Πολεοδομιών με το Κτηματολόγιο και ευρύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας τόσο στη διαχείριση δικαστικών υποθέσεων όσο και στους ελέγχους δόμησης.

112, ενδοοικογενειακή βία και πολιτική προστασία

Στις προτεραιότητες που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται επίσης η αναβάθμιση του 112, η ενίσχυση της επιτήρησης της κυκλοφορίας στους δρόμους και η λειτουργία νέων Γραφείων Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει την ολοκλήρωση των θαλάσσιων πάρκων, την προώθηση του πολεοδομικού σχεδιασμού και νέα έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Άμυνα: Romeo και ελληνικά drones

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις αμυντικές προτεραιότητες.

Μετά την παραλαβή της δεύτερης φρεγάτας «Νέαρχος», η κυβέρνηση προγραμματίζει την παραλαβή ακόμη επτά ελικοπτέρων Romeo, ενώ στους σχεδιασμούς περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Η νομιμότητα παντού είναι αδιαπραγμάτευτη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά και στις πρόσφατες μεγάλες υποθέσεις που απασχολούν τη Δικαιοσύνη και τις ελεγκτικές Αρχές, μεταξύ αυτών υποθέσεις φοροδιαφυγής αλλά και την εξιχνίαση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα.

Υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις αποτελούν απόδειξη πως η κυβερνητική επιλογή για «Νομιμότητα Παντού» είναι αδιαπραγμάτευτη, επισημαίνοντας ότι η ΑΑΔΕ και οι αρμόδιες αστυνομικές και ελεγκτικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες σε μεγάλες υποθέσεις.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η εγκληματικότητα και η παρανομία δεν αποτελούν καινούργιο φαινόμενο, αλλά ότι πλέον μεγάλες υποθέσεις αποκαλύπτονται και οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Έτσι, η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου είχε διπλό μήνυμα: από τη μία την επανάληψη της ελληνικής θέσης ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο και από την άλλη την προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να θέσει ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό χρονοδιάγραμμα μέχρι την ολοκλήρωση της τετραετίας.