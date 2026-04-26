«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία» τονίζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο περιστατικό με την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (26/4).

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»

«Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».

The attack at the White House Correspondents’ Dinner is a stark reminder that violence has no place in democracy. It’s a relief that @POTUS, the First Lady and all attendees are safe, but such incidents can never be tolerated. Protecting democratic institutions is non-negotiable. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 26, 2026

Οι αντιδράσεις ξένων ηγετών για τους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν, καταδίκασε μία «απαράδεκτη» επίθεση και εξέφρασε την «υποστήριξή» του προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, καταδίκασε την «επίθεση που σημειώθηκε απόψε κατά του προέδρου». «Η βία δεν είναι ποτέ η απάντηση. Η ανθρωπότητα δεν θα προοδεύσει παρά με την δημοκρατία, την συνύπαρξη και την ειρήνη», έγραψε στο Χ ο ισπανός πρωθυπουργός.

«Σοκαρισμένος» δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ. «Κάθε επίθεση εναντίον των δημοκρατικών θεσμών ή εναντίον της ελευθερίας του Τύπου πρέπει να καταδικάζεται με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα», είπε χαρακτηριστικά μέσω του λογαριασμού του στο X.

«Ανακούφιση» εξέφρασαν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλόντια Σέινμπαουμ και ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, ενώ «σοκαρισμένος» δήλωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ.