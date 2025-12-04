Με αφορμή την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είχα ρωτήσει κάποτε: θα εμπιστευόσασταν κάποιον που έριξε το καράβι στα βράχια;».

Σχολιάζοντας όσα έχει διαβάσει από αποσπάσματα του βιβλίου, ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος:

«Όχι μόνο έριξε το καράβι στα βράχια, αλλά πήρε και τα σωσίβια και τις λέμβους, ρίχνοντας όλη την ευθύνη στο πλήρωμα».

Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόταν στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, την ίδια στιγμή στο Θέατρο Παλλάς βρισκόταν σε εξέλιξη, η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.