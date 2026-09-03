Αυστηρή προειδοποίηση προς την Άγκυρα απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας τις «κόκκινες γραμμές» της Αθήνας. Οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας.

Ο Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, διαμηνύοντας πως η χώρα, αν και φιλειρηνική, δεν πρόκειται να ανεχθεί παρεμβάσεις ή υποδείξεις από τρίτους αναφορικά με τη στρατιωτική της θωράκιση και τα αμυντικά της σχέδια επί του εθνικού της εδάφους.

Οι δηλώσεις από τη συνάντηση με τον κ. Κόστα:

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας με τον σεβασμό των κανόνων καλής γειτονίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Θυμίζω ότι όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μη θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών-μελών. Να ενημερώσω και τον κύριο Πρόεδρο (σ.σ. τον Αντόνιο Κόστα) για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι άλλωστε προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας».

Υπογραμμίζοντας το παράδοξο της τουρκικής στάσης, που από τη μία επιδιώκει ευρωπαϊκή προσέγγιση, και από την άλλη διατηρεί το casus belli, ο Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μία χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του για τα ελληνοτουρκικά και απαντώντας εμμέσως στις πρόσφατες αιτιάσεις της γείτονος περί στρατιωτικοποίησης, ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές: «Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση».