O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συγχαρητήρια ανάρτησή του στο Χ προς την Μάια Σάντου για την «επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών», ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «η Ελλάδα προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη».

«Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο Μάια Σάντου και τον λαό της Μολδαβίας για τις επιτυχημένες εκλογές. Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Μολδαβίας στην ευρωπαϊκή της πορεία και ανυπομονεί να συνεργαστεί για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη.»