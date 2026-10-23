Στην ομιλία του στα Βριλήσσια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την αυτοδυναμία πολιτική αναγκαιότητα για τη χώρα, αναδεικνύοντας τις διεθνείς αναταράξεις και τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, εστίασε στην επιβολή της νομιμότητας για όλους, κάνοντας ειδική αναφορά στα «μεγάλα ψάρια» στο πλαίσιο της συζήτησης για την Pizza Fan. Τέλος, άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα επικρινε τη στάση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την πρωτοβουλία για τα social media.

Η ασφάλεια της χώρας

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιφέρεια, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρώτη υποχρέωση κάθε κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της εθνικής ακεραιότητας και της προστασίας των πολιτών.

Τόνισε ότι στις επόμενες κάλπες η αυτοδυναμία αποτελεί πολιτικό μονόδρομο όχι για το κομματικό συμφέρον, αλλά για το μέλλον της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σήμερα απόλυτα ασφαλής.

Μήνυμα για τη νομιμότητα και τα «μεγάλα ψάρια»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επιβολή του νόμου, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την υπόθεση της Pizza Fan. Διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση εστιάζει την προσοχή της στα «μεγάλα ψάρια» και όχι στους μικρούς παραβάτες, ξεκαθαρίζοντας ότι υπάρχει τόσο η πολιτική βούληση όσο και η επιχειρησιακή δυνατότητα για την πλήρη επιβολή της νομιμότητας παντού.

Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα

Ο πρωθυπουργός έστρεψε τα πυρά του στον πρώην πρωθυπουργό με αφορμή το βιβλίο του, αμφισβητώντας την εικόνα που παρουσιάζεται για την Ελλάδα του 2019. Υπενθύμισε τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και την κατάσταση στο μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική κοινωνία έχει πλέον ωριμάσει. Τόνισε παράλληλα ότι η χώρα δεν πρόκειται να επιστρέψει στις πολιτικές συνθήκες του 2012 και του 2015, χαράσσοντας σταθερή πορεία με ορίζοντα τη δεκαετία του 2030.

Βέλη κατά του ΠΑΣΟΚ για την προστασία των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα

Στο στόχαστρο της κριτικής βρέθηκε και η στάση της αντιπολίτευσης, και ειδικότερα του ΠΑΣΟΚ, απέναντι στην πρωτοβουλία για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους των social media.

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι προτίμησε την πολιτική αντιπαράθεση αντί της συνεννόησης σε ένα μείζον ζήτημα που αφορά την ψυχική υγεία των νέων.

Δημοσιονομική πειθαρχία απέναντι στην ακρίβεια

Αναφερόμενος στην οικονομία, αναγνώρισε τις πιέσεις που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά και υποσχέθηκε τη συνέχιση της στήριξης των πιο ευάλωτων.

Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει δημοσιονομικές υπερβάσεις χάριν της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν θα μοιράσει χρήματα που δεν διαθέτει, ώστε να μην επαναληφθούν σφάλματα του παρελθόντος.

Το κάλεσμα για τις εκλογές

Απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους πολίτες στα Βριλήσσια, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θερμή υποδοχή ενόψει των ερχόμενων εκλογών. Υπενθύμισε τις διαδοχικές εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας και τόνισε την ανάγκη για συνεχή ανανέωση και διεύρυνση της παράταξης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους νέους ψηφοφόρους. Συμπλήρωσε ότι διαθέτει πλέον μεγαλύτερη εμπειρία και την ίδια όρεξη για δουλειά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά.