Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση στο Facebook έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας την επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά.

«Για τέσσερις δεκαετίες, το Μετρό ήταν η μεγάλη εκκρεμότητα της πόλης και η παράδοση του βασικού κορμού του, το 2024, από την κυβέρνησή μας έβαλε τέλος σε μια αναμονή που είχε γίνει συνώνυμη της δυσπιστίας. Και αυτόν τον Αύγουστο, παραδώσαμε στους Θεσσαλονικείς την επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, το επόμενο βήμα σε αυτό το μεγάλο ορόσημο -και ένα χρωστούμενο λιγότερο!», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Για τις συντάξεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε πως «αυτή την εβδομάδα ολοκληρώθηκε η καταβολή των νέων συντάξεων χηρείας, μετά τη νομοθετική ρύθμιση που ανακοινώσαμε τον Ιούλιο για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου-Τσίπρα. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ από αναδρομικά ποσά. Προστατεύονται ακόμη 122.000 άνθρωποι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, καθώς και τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους».

Για τις μειώσεις των τιμών, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία μας για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, με τις μειώσεις τιμών να ανέρχονται από 5% έως 7% για διάστημα δύο έως τεσσάρων μηνών. Δεν είναι, ασφαλώς, η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες», πρόσθεσε.

«Από φέτος τα σχολικά κυλικεία αλλάζουν. Θα διαθέτουν μόνο προϊόντα που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο και πληρούν συγκεκριμένα διατροφικά κριτήρια: περισσότερα φρούτα, γαλακτοκομικά χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και πιο προσεγμένα σάντουιτς, ενώ αναψυκτικά και αλλαντικά απομακρύνονται από τα ράφια τους. Οι συνήθειες χτίζονται και από αυτές τις καθημερινές επιλογές και το Σχολείο οφείλει να δίνει στα παιδιά το καλύτερο δυνατό παράδειγμα», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη