Τις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για μια σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία που συνδέει τις Ένοπλες Δυνάμεις με την τεχνολογία αιχμής.

Τον πρωθυπουργό συνόδευε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και στο επίκεντρο της παρουσίας τους βρέθηκε το εξειδικευμένο πρόγραμμα «MIT TRITON Summer School: Marine Robotics & Autonomous Systems Training Program».

Πρόκειται για μια δράση που εστιάζει στη θαλάσσια ρομποτική και στα αυτόνομα συστήματα, τομείς που κρίνονται καθοριστικοί για το μέλλον της ναυτικής επιστήμης και της άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του και απηύθυνε συγχαρητήρια τόσο στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου όσο και στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού. Σημείωσε μάλιστα με έμφαση ότι το έμψυχο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων αποδεικνύει στην πράξη την ετοιμότητά του να ενσωματώσει και να αξιοποιήσει τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το MIT, με επίκεντρο τις τεχνολογίες αυτόνομων συστημάτων και drones.

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μια εικόνα από το μέλλον. Είναι μια εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων, το οποίο αλλάζει δραματικά», τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις τεχνολογίες αυτόνομων drones και στα νέα επιχειρησιακά δεδομένα στις Ένοπλες Δυνάμεις που διαμορφώνονται διεθνώς.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα έχει υποχρέωση να παραμένει στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης προκειμένου να διασφαλίζει την εθνική της ασφάλεια. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση, για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας».

Ακόμα μιλώντας για τη συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων με το κορυφαίο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, MIT, δήλωσε πως «μέσω αυτής της συνεργασίας τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και κυρίως οι δόκιμοι αποκτούν πρόσβαση στις καινοτόμες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων πολεμικών επιχειρήσεων. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μια σύμπραξη μεταξύ του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κ. Τριανταφύλλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνονται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας. Έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτόνομων drones θαλάσσης ως «μοναδική για την πατρίδα μας», επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι η σειρά σεμιναρίων από καθηγητές του MIT φέρνει τους Έλληνες δόκιμους και στελέχη των Σχολών Ικάρων και Ευελπίδων σε άμεση επαφή με τη νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα.