Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε μαζί με τον Καναδό ομόλογό του Τζαστίν Τριντό την παρέλαση στο Μόντρεαλ, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε: «Είναι τιμή και χαρά να εκπροσωπώ την πατρίδα μας σε μια εντυπωσιακή παρέλαση για την επέτειο της 25η Μαρτίου. Η καρδιά του Ελληνισμού χτυπά πολύ δυνατά και το μήνυμα αντηχεί σε όλη την Οικουμένη.

Η παρουσία μου στην ομογένεια έχει μια ξεχωριστεί αξία γιατί για πρώτη φορά κάνουμε πράξη το όραμα δεκαετιών των Ελλήνων ομογενών να μπορούν να ψηφίζουν επιστολικά από το μόνιμο τόπο διαμονής τους.»

Earlier today in Montréal, Prime Minister Justin Trudeau participated in the Greek Independence Day Parade with the Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis. pic.twitter.com/O0mWKpNJnS

— CanadianPM (@CanadianPM) March 25, 2024