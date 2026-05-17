Σαφές μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας πως «μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο ασφαλής δρόμος για την Ελλάδα του 2030».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως από τα 16 συνέδρια της ΝΔ, τα επτά έχουν γίνει υπό τη δική του προεδρία, επισημαίνοντας ότι αυτό αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η παράταξη αντιλαμβάνεται τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη συμμετοχή των συνέδρων από κάθε γωνιά της χώρας.

Παρουσιάζοντας το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, μίλησε για μια χώρα με διαρκή ανάπτυξη, σύγκλιση με την Ευρώπη, αυξημένους μισθούς και συντάξεις, αλλά και ισχυρή άμυνα και διπλωματία. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα κράτος πιο σύγχρονο, με αιχμή την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο –όπως είπε– να εξαλειφθούν παθογένειες και κατάλοιπα του παλαιοκομματισμού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε υπερήφανος για το έργο της κυβέρνησης τα τελευταία επτά χρόνια, σημειώνοντας ότι στο συνέδριο διαπίστωσε αποφασιστικότητα για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αλλά και προβληματισμό για τις αστοχίες που πρέπει να διορθωθούν. Αναφέρθηκε επίσης στην παγκόσμια αβεβαιότητα και στην «εσωτερική τοξικότητα» που –όπως είπε– δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, στα έργα που υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι η ΝΔ είναι «ένας ανοιχτός οργανισμός χωρίς face control», όπου όλοι συμμετέχουν ισότιμα.

«Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και όσοι συμμετέχουν στους αγώνες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ΝΔ είναι σήμερα «πιο ενωμένη από ποτέ» και ότι όταν η παράταξη είναι ενωμένη, μπορεί να ενώνει και τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους, σημειώνοντας ότι αποτελεί εθνική ευθύνη να μη μεταφερθούν τα βάρη των προηγούμενων γενιών στα παιδιά του σήμερα.

«Ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027»

Αναφερόμενος στην οικονομία, υποστήριξε ότι ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ το 2019 έχει φτάσει σήμερα στα 920 ευρώ και διαβεβαίωσε ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ έως το 2027. Παραδέχθηκε πάντως ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός πιέζουν τα νοικοκυριά, επιμένοντας ότι η απάντηση είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων και οι μειώσεις φόρων.

Όπως είπε, «άλλες συνταγές που εφαρμόστηκαν αλλού απέτυχαν παταγωδώς».

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει ακόμη σημαντικό έργο μπροστά της μέχρι τις εκλογές του 2027, δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Τόνισε ακόμη ότι, όσο η κυβέρνηση μπαίνει στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, χρειάζεται –όπως είπε– όχι μόνο να λέει «μεγάλα ναι», αλλά και «μεγάλα όχι», αποκλείοντας λογικές παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες της οικονομίας.

Παράλληλα, έθεσε ως στρατηγικό στόχο μια τρίτη διαδοχική τετραετία για τη ΝΔ, δηλώνοντας ότι έχει εμπιστοσύνη τόσο στις δυνατότητες της παράταξης όσο και στην κρίση των πολιτών, οι οποίοι –κατά την εκτίμησή του– μπορούν να ξεχωρίσουν το αποτέλεσμα από τις «ψεύτικες υποσχέσεις».

Επίθεση σε Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ

Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει το μέλλον, άλλες πολιτικές δυνάμεις επιχειρούν να επιστρέψουν τη χώρα «στο χάος του 2015» ή παραμένουν εγκλωβισμένες σε «ξύλινα συνθήματα του 1981».

«Δεν θα μπούμε στην τοξικότητα και στον πληθωρισμό υποσχέσεων», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας ότι η ΝΔ δεν ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος, καθώς –όπως είπε– «είμαστε πρώτοι».

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση «ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες» και όχι σε κομματικούς μηχανισμούς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ακόμη ότι η νίκη της ΝΔ δεν αποτελεί απλώς κομματικό στόχο αλλά «εθνική ανάγκη», ώστε –όπως είπε– να μη βρεθεί η χώρα ξανά αντιμέτωπη με περιόδους ακυβερνησίας και πειραματισμών.

«Το δίλημμα δεν είναι “Μητσοτάκης ή χάος”»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο πολιτικό σκηνικό των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι το πραγματικό δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά ποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς μπορεί να διαχειριστεί κρίσιμες καταστάσεις.

«Αν χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα μπορέσει να συνεννοηθεί;» διερωτήθηκε, αναφερόμενος ονομαστικά στους Νίκο Ανδρουλάκη, Σωκράτη Φάμελλο και Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι τον Ιούλιο του 2027 η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να αποφασίσουν ποιος μπορεί να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα.

Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε τα στελέχη της ΝΔ να ξεκινήσουν άμεσα την πολιτική εξόρμηση στην κοινωνία.

«Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Από αύριο όλοι έξω. Μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρετε τη φωτιά αυτού του συνεδρίου. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030», ανέφερε χαρακτηριστικά.