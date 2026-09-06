Νέο κεφάλαιο στην ανοιχτή πλέον ρήξη ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά γράφτηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου. Αφορμή για τον νέο γύρο αντιπαράθεσης στάθηκαν οι βαρύτατες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας την άμεση και αιχμηρή αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου.

Η κλιμάκωση ήρθε όταν ο πρωθυπουργός κλήθηκε από δημοσιογράφο να σχολιάσει τη δήλωση του κ. Σαμαρά ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα κόμμα Μητσοτάκη». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος και υπενθυμίζοντας τα εκλογικά ποσοστά της περιόδου που ο κ. Σαμαράς βρισκόταν στην ηγεσία (εκλογές Μαΐου 2012), δήλωσε: «Η ΝΔ δεν είναι σήμερα παράταξη; Απ’ ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση!».

Το σφοδρό «κατηγορώ» του Αντώνη Σαμαρά

Η δήλωση του πρωθυπουργού ακολούθησε τη μετωπική επίθεση που είχε εξαπολύσει νωρίτερα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυπουργός, απαντώντας σε προηγούμενα σχόλια του Κυριάκου Μητσοτάκη περί «τεχνογνωσίας» στην πρόκληση ζημιάς στην παράταξη, εξαπέλυσε έναν καταιγισμό κατηγοριών εφ’ όλης της ύλης για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.

Στο επίμαχο βίντεο, ο κ. Σαμαράς ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη».