Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο την Τρίτη (30/9) με το μήνυμα ότι «εκπέμψαμε το σήμα της ισχυρής Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ». Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «Η Ελλάδα δεν ζητά βοήθεια αλλά την παρέχει. Αυτό πρέπει να τονιστεί σε σχέση με το αμόκ παραπληροφόρησης στην Αθήνα, γιατί μέχρι η φωτογραφία με τον Ντόναλντ Τραμπ είπαν ότι είναι ψεύτικη, ενώ δημοσιεύεται από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι «αυτή η μάχη για την αλήθεια γίνεται μέτωπο που διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας. Από την υπόθεση των Τεμπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον τομέα της υγείας, μέχρι την εξωτερική και αμυντική πολιτική γι’ αυτό και οι δικές μας απαντήσεις θα πρέπει να είναι παντού άμεσες και τεκμηριωμένες άλλωστε τώρα όσο ποτέ ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας». Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι «Ελπίζω το σχέδιο Τραμπ να γίνει αποδεκτό από τη Χαμάς».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση, σημειώνοντας ότι «Παραπάνω από 4 εκατομμύρια θα δούνε το εισόδημά τους να ενισχύεται ενώ το ίδιο θα συμβεί συμπληρωματικά σε 150.000 ένστολους μέσω του νέου μισθολογίου. Να σταθώ ιδιαίτερα στην παρέμβαση για τους νέους όπου κανείς νέος μέχρι 25 ετών δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος και για μέχρι τους 30 μειώνεται ο συντελεστής στο 9%».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «Επέμεινα αντί να μιλάμε με γενικούς αφηρηματικούς δείκτες να εστιάζουμε στα συγκεκριμένα παραδείγματα. Ένας πωλητής με καθάρια αμοιβή 980 € θα κερδίσει παραπάνω από 1.072 € το χρόνο. Είναι παραπάνω από έναν μισθό», ενώ αναφέρθηκε και στους συνταξιούχους που θα απαλλαχθούν από τον «βραχνά» της προσωπικής διαφοράς.

Επιπλέον, υπενθύμισε ότι «ο ΕΝΦΙΑ εντός διετίας θα μηδενιστεί σε 12.700 χωριά, εντός διετίας ο ΦΠΑ θα μειωθεί σε ακριτικά νησιά και επίσημα αυτό θα γίνει εντός των επόμενων εβδομάδων νόμος του κράτους». Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «Πρόκειται για μία παρέμβαση που μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στη σύνταξη συνιστούν ένα σημαντικό ανάχωμα στο κύμα της ακρίβειας, ταυτόχρονα όμως δηλώνουν και τη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί η νέα γενιά, η οικογένεια αλλά και η ελληνική περιφέρεια όχι με έκτακτα επιδόματα αλλά με σταθερά μόνιμα μέτρα που θα ισχύουν και μετά την εξέταση των οποίων ανατιμήσεων. Η πολιτική μας είναι πάντα το μερίδιο της καλής πορείας της οικονομίας να επιστρέφει στην κοινωνία, όμως οι επιλογές αυτές είναι και αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια με σημαντικότερη την παρέμβαση που έχουμε κάνει διαχρονικά για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής».