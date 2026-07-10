Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα από το βήμα της Βουλής, κατά τη διάρκεια της απάντησής του στο επίκαιρο ερώτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.

«Μετά την κρίση στον Κόλπο, καταστράφηκαν διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας νέες πιέσεις στις τιμές βενζίνης και diesel στην Ευρώπη, λόγω μειωμένης παραγωγής και εποχικής ζήτησης», είπε χαρακτηριστικά.

«Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά. Αποτέλεσμα: μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως το τέλος Αυγούστου», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Τέλος, διευκρίνισε πως οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα.