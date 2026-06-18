Στην αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και στις άμεσες επιπτώσεις που αυτή μπορεί να επιφέρει στις διεθνείς τιμές της ενέργειας επικεντρώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο Πρωθυπουργός χαιρέτισε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τονίζοντας πως η Ελλάδα στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην εκτόνωση της κρίσης στην περιοχή.

Έμφαση στη διπλωματία και τη ναυσιπλοΐα

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σταθερή προσήλωση της Αθήνας στη διπλωματική οδό για την επίλυση των διεθνών ζητημάτων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι κορυφαία προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί η πλήρης αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Παρακολούθηση των τιμών στην ενέργεια

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, κάνοντας λόγο για μια πρώτη σημαντική υποχώρηση. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι αποτελεί υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να διασφαλίσει πως η μείωση του αργού πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην αντλία, προς όφελος των καταναλωτών, με φθηνότερη βενζίνη και diesel.

Το ευρωπαϊκό budget και η προστασία των πόρων

Αναφερόμενος στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι φιλόδοξοι ευρωπαϊκοί στόχοι απαιτούν και τα ανάλογα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η Ελλάδα θα δώσει μάχη μαζί με άλλες χώρες για τη διαφύλαξη των πόρων της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Ανταγωνιστικότητα και δίκαιη κατανομή

Σχετικά με το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας για τη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ο Πρωθυπουργός ζήτησε δίκαιη κατανομή των κονδυλίων. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι να μην διευρυνθούν οι οικονομικές αποστάσεις ανάμεσα στα ισχυρά και τα πιο αδύναμα κράτη-μέλη.

Μετανάστευση και κοινή ευρωπαϊκή άμυνα

Όσον αφορά το μεταναστευτικό, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον αυξημένο προϋπολογισμό, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να διεκδικεί κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την άμυνα «ευρωπαϊκό κοινό αγαθό», υπογραμμίζοντας ότι η θωράκιση της Ευρώπης θα εξυπηρετηθεί πολύ καλύτερα αν οι εθνικές αμυντικές δυνατότητες ενισχυθούν από ένα αυτόνομο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Σνάντηση Μητσοτάκη-Ζελένσκι: Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στο ουκρανικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

Με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα.

Τέλος, συζητήθηκε η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας.