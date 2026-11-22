Στον νέο κρατικό προϋπολογισμό που κατατίθεται στη Βουλή αυτή την εβδομάδα, στις επερχόμενες εθνικές εκλογές του 2027, αλλά και σε μια σειρά παρεμβάσεων για την οικονομία, την ακρίβεια, το μεταναστευτικό και την πολιτική προστασία αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, που δημοσιεύτηκε σήμερα 22 Νοεμβρίου.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά προόδου και καλεί τους πολίτες να μην αφήσουν να χαθούν όσα επιτεύχθηκαν, ενόψει των εκλογών του 2027: «Το 2027, χρονιά εθνικών εκλογών, οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Είναι ευθύνη όλων μας να μη χαθεί ό,τι πετύχαμε με τόσο κόπο».

Επικαλούμενος τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου, σημειώνει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 7,78 δισ. ευρώ (σχεδόν 3 δισ. πάνω από τον στόχο, και άνω του 1 δισ. χωρίς τις χρονικά μετατιθέμενες πληρωμές), οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στα 11,5 δισ. ευρώ (+2,17 δισ. έναντι πέρυσι), ενώ το κενό ΦΠΑ υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από το 10% (από 24 ευρώ ανά 100 ευρώ το 2019 σε περίπου 9 ευρώ το 2024, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Κομισιόν) χάρη στην ψηφιοποίηση, το myDATA και τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS.

Ενίσχυση 400 ευρώ, επιδοτήσεις καυσίμων και λίστα «Γιορτές για Όλους»

Αναφερόμενος στην επιστροφή των εσόδων από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στην κοινωνία και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο Πρωθυπουργός ξεχωρίζει:

Μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ: Καταβάλλεται καθαρή και αφορολόγητη σε 2,12 εκατ. συνταξιούχους (σχεδόν 900.000 περισσότερους από πέρυσι που ήταν 250 ευρώ για 1,24 εκατ. δικαιούχους), μετά την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων και τη διατήρηση μόνο του ηλικιακού ορίου των 65 ετών (ή 60 ετών για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας). Οι πληρωμές μέσω τραπεζών ξεκίνησαν την Παρασκευή (20/11) και ολοκληρώνονται αύριο Δευτέρα (23/11), ενώ τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λάβουν την ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΑ στις 30 Νοεμβρίου.

Παράταση επιδοτήσεων καυσίμων έως 30 Νοεμβρίου: Μαζί με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων, η ελάφρυνση φτάνει τα 40 λεπτά/λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Επιπλέον, η Eurobank επιστρέφει το 10% της αξίας για αγορές πετρελαίου θέρμανσης από την ΕΚΟ με κάρτες της έως τις 15 Ιανουαρίου, ρίχνοντας την τιμή (από μέση τιμή 1,44 ευρώ/λίτρο, έναντι 1,94 ευρώ για την αμόλυβδη και 2,02 ευρώ για το ντίζελ) ακόμη και κάτω από 1,30 ευρώ/λίτρο.

Εορταστικές εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ: Από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου θα ισχύει η λίστα «Γιορτές για Όλους» με πάνω από 300 κωδικούς σε 25 κατηγορίες και εκπτώσεις έως 25% σε βασικά είδη και εορταστικά προϊόντα.

Ταμείο Ανάκαμψης, μεταφορά συντελεστή δόμησης, κέντρο επιστροφών στη Ρουάντα και Πολυτεχνείο

Στα υπόλοιπα θέματα της εβδομάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει έξι βασικές εξελίξεις, κλείνοντας με αναφορά στην επέτειο του Πολυτεχνείου:

Κλείνοντας την ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στο Πολυτεχνείο επισημαίνοντας ότι: «Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων γνωμοδότησαν ομόφωνα υπέρ του χαρακτηρισμού της κεντρικής πύλης της Πατησίων, από την οποία εισέβαλε το τεθωρακισμένο τη νύχτα της 17ης Νοεμβρίου 1973, της τσακισμένης σιδερένιας καγκελόπορτας και της χάλκινης κεφαλής του Μέμου Μακρή «Προς τιμήν των πεσόντων» ως νεότερων μνημείων. Τρία σύμβολα άρρηκτα συνδεδεμένα με την αντίσταση στη δικτατορία και τον αγώνα για τη Δημοκρατία. Η προστασία τους είναι μια πράξη σεβασμού στην ιστορία μας. Και σεβασμός στο μήνυμα του Πολυτεχνείου σημαίνει πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση και στον διάλογο, αλλά κλειστά στη βία και στην ανομία».