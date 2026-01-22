Ο ‘Ελληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος το βράδυ της Πέμπτης (22/1) στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ειρήνης, που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αλλά μόνο για τη Γάζα.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η πρόταση μου είναι οι 13 χώρες που έχουν λάβει πρόσκληση για το Συμβούλιο Ειρήνης να συμμετάσχουν μόνο για το κομμάτι που αφορά τη Γάζα και για όσο αυτό χρειαστεί», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θεωρώ ότι αυτή είναι μια εύλογη συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας», συνέχισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε ακόμη: «Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουμε ταυτόχρονα ένα νέο οργανισμό, ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών».

Τι είπε για τη Γροιλανδία

«Δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη Σύνοδος Κορυφής, αλλά ήταν επιβεβλημένο. Υπήρχε σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις, αλλά οι χθεσινές τοποθετήσεις του προέδρου (σ.σ. Ντόναλντ) Τραμπ δείχνουν εκτόνωση, τουλάχιστον για το ζήτημα της Γροιλανδίας», τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μία εξαίρεση, τάχθηκε στο πλευρό της Γροιλανδίας. Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι προβληματισμοί, αλλά μπορούν να επιλυθούν στο πλαίσιο των σχέσεων Δανίας – Ηνωμένων Πολιτειών.

Να κινηθούμε δημιουργικά προς αυτή την κατεύθυνση» κατέληξε ο πρωθυπουργός.