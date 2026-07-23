Στην πλήρη απόδοσή του στην κυκλοφορία προχωρά ο αυτοκινητόδρομος Ε65, καθώς ολοκληρώθηκε και παραδίδεται το βόρειο τμήμα του έργου.

Κατά την τελετή των εγκαινίων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της ολοκλήρωσης του οδικού άξονα, σημειώνοντας πως η περίοδος των ημιτελών υποδομών και των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, ο Ε65 αποτυπώνει την πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός είχε ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και η δημοπράτηση έγινε το 2007, η οικονομική κρίση πάγωσε τις εργασίες, μετατρέποντας το έργο σε σύμβολο στασιμότητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημερινή του ολοκλήρωση αποτελεί πρακτική απόδειξη της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανακάμψης και της συνέπειας μεταξύ δεσμεύσεων και υλοποίησης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου τμήματος

Το τμήμα που τίθεται σε λειτουργία συνδέει το Αγιόφυλλο με την Εγνατία Οδό.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο νέας χάραξης μήκους 70,5 χιλιομέτρων (εκ των οποίων παραδίδονται τα ~46 χλμ.), που διαθέτει:

Δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Υψηλά πρότυπα ασφάλειας και άνεσης για τους οδηγούς.

Με την προσθήκη αυτή, ο Ε65 φτάνει συνολικά τα 181,5 χιλιόμετρα (από τα 136 χλμ. που λειτουργούσαν ήδη μεταξύ Ανθήλης και Καλαμπάκας), δημιουργώντας έναν κομβικό κάθετο άξονα που ενώνει την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό.

Σημαντική μείωση στους χρόνους μετακίνησης

Η λειτουργία του οδικού άξονα αναμένεται να αλλάξει αισθητά τις οδικές μεταφορές στην ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέροντας ταχύτερες διαδρομές από την Αθήνα προς διάφορους προορισμούς:

Διαδρομή – Νέος Εκτιμώμενος Χρόνος

Αθήνα – Τρίκαλα< 3 ώρες

Αθήνα – Καρδίτσα~2 ώρες & 35 λεπτά

Αθήνα – Γρεβενά / Μέτσοβο~4 ώρες

Αθήνα – Κοζάνη~4 ώρες & 30 λεπτά

Αθήνα – Καστοριά~4 ώρες & 35 λεπτά

Παράλληλα, εντυπωσιακή είναι η μείωση στο ταξίδι Λαμία – Εγνατία Οδός, το οποίο πλέον θα διαρκεί 1 ώρα και 45 λεπτά (από 3 ώρες και 15 λεπτά).

Εμπορικός ρόλος και σύνδεση λιμανιών

Πέρα από τις επιβατικές μετακινήσεις, ο Ε65 αποκτά κομβικό ρόλο στην οικονομία.

Δημιουργεί έναν άμεσο μεταφορικό διάδρομο που συνδέει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με εκείνο του Βόλου.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι θα μειώσει τον χρόνο οδικού ταξιδιού από τον Πειραιά προς τα Δυτικά Βαλκάνια έως και κατά δύο ώρες, ενισχύοντας το εμπόριο και τον περιφερειακό τουρισμό.

Οι τιμές των νέων διοδίων

Για τη χρήση του νέου τμήματος ανακοινώθηκαν οι εξής τιμές στα διόδια:

Μετωπικά Διόδια Οξύνειας

Κατηγορία 1 (Μοτοσυκλέτες): 3,15€

Κατηγορία 2 (ΙΧ): 4,50

€Κατηγορία 3 (Μικρά & Μεσαία φορτηγά): 11,25€

Κατηγορία 4 (Μεγάλα φορτηγά): 15,75€

Πλευρικά Διόδια Αγιοφύλλου

Κατηγορία 1 (Μοτοσυκλέτες): 1,10

€Κατηγορία 2 (ΙΧ): 1,55€

Κατηγορία 3 (Μικρά & Μεσαία φορτηγά): 3,90€

Κατηγορία 4 (Μεγάλα φορτηγά): 5,50€