«Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s και, παράλληλα, της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον οίκο Scope, μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επισημαίνει ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα “σκουπίδια”, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.

«Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία. Όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

«Και αυτή η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, ώστε να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα, να δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να ενισχύεται η δυνατότητα της Πολιτείας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν αυτό είναι αναγκαίο» προσθέτει.

Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει «η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό. Με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s και, παράλληλα, της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον οίκο Scope, μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας.

Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα “σκουπίδια”, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.

Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία. Όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση, αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες.

Και αυτή η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, ώστε να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα, να δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να ενισχύεται η δυνατότητα της Πολιτείας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό. Με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα».

Τι δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία την επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές, έπειτα από 13 χρόνια. Σε δήλωσή του αναφέρθηκε στην πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια, αλλά και στις προοπτικές που δημιουργούνται για την προσέλκυση επενδύσεων και τη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ολόκληρη η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας:

«Με το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, το Χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε και επίσημα,ύστερα από 13 χρόνια, στις ανεπτυγμένες αγορές. Είναι μια σημαντική εξέλιξη για την οικονομία και μια ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, η Ελλάδα πέρασε από την αμφισβήτηση στην αξιοπιστία και από την αποεπένδυση στην προσέλκυση κεφαλαίων. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronextκαι τώρα η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές, είναι διαφορετικοί σταθμοί της ίδιας πορείας. Το σημαντικότερο, όμως, είναι τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για την επόμενη ημέρα.

Η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές διευρύνει την επενδυτική βάση στην οποία απευθύνεται η χώρα και ενισχύει τη δυνατότητά της να προσελκύει διεθνή κεφάλαια. Παράλληλα, μια ισχυρότερη και βαθύτερη κεφαλαιαγορά ανοίγει περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.

Αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο: η αξιοπιστία που κερδίσαμε να γίνει κεφάλαιο για το επόμενο μεγάλο βήμα. Για νέες επενδύσεις, ισχυρότερες και πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές. Η αναβάθμιση δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Ανεβάζει τον πήχη για τη συνέχεια. Για μια μεγαλύτερη, βαθύτερη και πιο εξωστρεφή κεφαλαιαγορά, που θα χρηματοδοτεί πιο ουσιαστικά την ανάπτυξη της χώρας.»