Με σαφή προσανατολισμό προς τη ΔΕΘ και τις επερχόμενες εκλογές, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, θέτοντας τα πολιτικά διλήμματα της επόμενης μέρας.

Η ομιλία του χαρακτηρίστηκε από σκληρή κριτική προς τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αναφορά στις επικείμενες παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη, αλλά και σαφή προειδοποίηση ότι δεν θα υπάρξει περιθώριο για αλόγιστες παροχές.

Μηνύματα για την Κύπρο και τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο κ. Μητσοτάκης άνοιξε την τοποθέτησή του με αναφορά στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής, διαμηνύοντας ότι η Αθήνα παραμένει σταθερά και αμετακίνητα στο πλευρό της Λευκωσίας. Επανέλαβε την άρνηση αποδοχής τετελεσμένων και την επιδίωξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, ελπίζοντας παράλληλα στη δημιουργία μιας νέας δυναμικής γύρω από το Κυπριακό.

Περνώντας στα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, χαρακτήρισε τη Συνταγματική Αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση ως τομή για την «Ελλάδα του 2030». Όπως ανέφερε, οι αλλαγές ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις, περιλαμβάνοντας –μεταξύ άλλων– την αναμόρφωση του πλαισίου για τις ποινικές ευθύνες υπουργών, τον επαναπροσδιορισμό της μονιμότητας στο Δημόσιο, τη συνταγματική κατοχύρωση της προσιτής στέγης και των μη κρατικών πανεπιστημίων, καθώς και ρήτρες για την κλιματική κρίση, τη θωράκιση της οικονομίας και την προστασία από αναδρομικούς φόρους.

«Συμπληρώνουμε διαδρομή ωριμότητας και ευθύνης. Επιβεβαιώνει και η ετήσια έκθεση του Κράτους Δικαίου. Η Ελλάδα καταγράφει συστηματική και σταθερή πρόοδο και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Αυστηρό» πλαίσιο ενόψει ΔΕΘ και στόχευση στη μεσαία τάξη

Αναφερόμενος στη στρατηγική της κυβέρνησης για την επικείμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι ο σχεδιασμός είναι προσανατολισμένος κυρίως στη μεσαία τάξη, χωρίς ωστόσο δημοσιονομικές ακροβασίες.

«Εμείς στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι για την Ελλάδα του 2030 με άμεσα μέτρα και μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής. Από αύριο το γραφείο του αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών αλλά οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια».

Επανερχόμενος εμφατικά στο ίδιο ζήτημα, προανήγγειλε το τέλος της λογικής των προσωρινών επιδομάτων, προσθέτοντας: «Θα είμαστε συγκεκριμένο στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030, με άμεσα μέτρα, αλλά και με μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις. Από αύριο το γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητική δράση. !!! Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν ειδικά τη μεσαία τάξη, ειδικά τους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη προς τα επόμενα καλύτερα χρόνια!».

Τράβηξε δε κόκκινη γραμμή στις προσδοκίες για αλόγιστες παροχές, βάζοντας στο κάδρο και την αξιωματική αντιπολίτευση: «Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό πλεονάσματος παροχολογίας. Δεν το έκανα ούτε το 2018, ούτε το 2022 στη ΔΕΘ, δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω από όλα η φετινή ΔΕΘ -η τελευταία πριν από τις εκλογές της άνοιξης – θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας. Εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Εκεί θα κριθούν εκείνοι που λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν μόνο το 1% του πλούτου όταν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων μειώνοντας του φόρους μόνο στα καζίνο. Είναι οι ίδιοι που αρνήθηκαν την τότε πρόταση Γιούνκερ να φορολογηθούν εκτάκτως οι εφοπλιστές, για να τσακίσουν τη μεσαία τάξη στους φόρους».

«Ακούστηκε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάνει μπακάλικους υπολογισμούς. Η ΔΕΘ θα είναι ο καθρέφτης της αλήθειας για όλους».

Αιχμές για εισαγόμενη ακρίβεια και διεθνείς κρίσεις

Με φόντο τις γεωπολιτικές αναταράξεις, ο Κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε για την απρόβλεπτη εξέλιξη της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και τις πιθανές επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας, τονίζοντας τη φύση της ακρίβειας: «Οφείλουμε να προσπαθήσουμε να τη διαχειριστούμε με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, να έχουμε αναχώματα απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια. Ναι, η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Η ακρίβεια εξαρτάται από τις αυξήσεις των καυσίμων. Και το κάναμε σε συναντίληψη με τα διυλιστήρια, οι πολίτες ίσως δεν δουν τη μείωση στην αντλία, αλλά αλλιώς θα βλέπανε αύξηση. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και στο σούπερ μάρκετ με μια συμφωνία για μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο».

Μετωπική επίθεση σε ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα και «εργολάβους της τοξικότητας»

Αξιολογώντας την παρουσία της αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για απογοητευτική εικόνα. Εστίασε αρχικά στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για απουσία από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αδυναμία κοστολόγησης του προγράμματός του.

«Είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό υποτίθεται κόμμα το οποίο συμφωνεί με 15 από τις προτάσεις της ΝΔ, να κρύβεται πίσω από ένα δειλό ”παρών” το οποίο κάνει τελικά το ΠΑΣΟΚ απόν για τη μάχη για τον εκσυγχρονισμό και τη πρόοδο της πατρίδας. Θα το καταγράψει η ιστορία δείχνοντας και στους πολίτες ποιο κόμμα θέλει να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να παραμείνουν αμήχανοι θεατές».

«Δείτε το δήθεν σοβαρό ΠΑΣΟΚ. Υποσχέθηκε δωρεάν συγκοινωνίες για νέους, όταν ήδη τα εισιτήρια είναι δωρεάν και όταν η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει ότι οι κάτω των 25 δεν πληρώνουν φόρο. Τσακωνόμαστε για τη 13η σύνταξη κι όμως το ΠΑΣΟΚ αρνείται να στείλει την πρόταση του στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στο ΓΛΚ, στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Βουλής για να μην ακούσει το προφανές: ότι κοστίζει 2,5 δις.».

Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, τον κατηγόρησε ότι αρνείται να αναλάβει την ευθύνη για τα πεπραγμένα των υπουργών του, ενώ συνεχίζει να τάζει ανύπαρκτους πόρους, προσπαθώντας παράλληλα να συγκεντρώσει στο νέο του εγχείρημα πρόσωπα μιας “σκοτεινής δεκαετίας”. Παράλληλα, του καταλόγισε ξανά ανεύθυνη στάση: «Θα κριθούν όσοι λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου και όταν κυβέρνησαν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, μειώνοντας τους φόρους μόνο στα καζίνο και όσοι δείχνουν σοβαροί αλλά αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους, λέγοντας ότι το ΓΛΚ κάνει «μπακάλικους υπολογισμούς».

Σκληρή ήταν η απάντησή του και για τα περί σκανδάλων, φέρνοντας ως παράδειγμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση πήρε το πολιτικό κόστος για να εξυγιάνει τον οργανισμό περνώντας τις πληρωμές στην ΑΑΔΕ, την ώρα που η αντιπολίτευση πετούσε λάσπη.

«Για να φανεί τι άραγε; Πράγματι στον Οργανισμό αυτόν υπήρχαν διαχρονικές παθογένειες του βαθέως κράτους. Αναλάβαμε και το έκανα κι εγώ, το βάρος της ευθύνες που μας αναλογούσε. Εμείς ήμαστε αυτοί που αφού εξαντλήσαμε όλα τα άλλα μέσα αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε ριζικά το πρόβλημα, καταργώντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταφέροντας τις πληρωμές στην ΑΑΔΕ. Όλα τα κόμματα ήταν απέναντι. Μόνοι μας ψηφίσαμε αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση».

«Μία ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι διαχρονικές αρρυθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα. Η κυβέρνησή μας χαρακτηρίστηκε υπόδικη από κόμματα των οποίων οι βουλευτές έχουν διπλάσιες άρσεις ασυλίας για πιθανά παραπτώματα. Οι εργολάβοι της τοξικότητας να αναλογιστούν για το πώς διέσυραν συναδέλφους τους με τις αθλιότητές τους. 9 στους 13 συναδέλφους – χωρίς καμία μέριμνα για το τεκμήριο της αθωότητας για τους δικούς μας βουλευτές – η υπόθεσή τους αρχειοθετήθηκε. Αναγκάστηκα να κάνω δεκτές τις παραιτήσεις τριών συναδέλφων από του υπουργικό συμβούλιο. Εκφράζω την ευχή ότι και οι υπόλοιπες τέσσερις υποθέσεις θα τελεσιδικήσουν. Οι κυβερνήσεις υποδίκων είναι μάλλον το πιο light. Προδότες, μαφίες, εγκληματικές οργανώσεις, προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπρησμούς και δολοφονίες όπως αυτή της Βάγιας Νέστορα».

«Επιμένω διότι αυτό το δηλητήριο του λαϊκισμού και της τοξικότητας αποτελεί συνειδητή επιλογή των αντιπάλων μας. Με σκοπό τη φθορά της κυβέρνησης και αναδεικνύουν ένα γκρίζο σύννεφο που παρουσιάζει μια εικόνα της χώρας τελείως διαφορετική από αυτό που βιώνουν οι πολίτες».

Εκλογές, διλήμματα και… Ισπανία

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε τα διλήμματα ενόψει των εκλογών, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν περιθώρια για ψήφο διαμαρτυρίας, και έκλεισε με μια ποδοσφαιρική αλληγορία για την αντοχή και την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.

«Η Κυριακή της κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει ως τώρα. Θα κρίνει αν η πατρίδας μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα γυρίσει πίσω».

«Η Κυριακή είναι μια και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας,, ούτε πρόβα τζενεράλε με μηνύματα. Μια επιλογή, μια ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς και αποτελέσματος. Να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Έγιναν πολλά και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Σε αυτούς τους κρίσιμους γεωπολιτικά καιρούς η εμπειρία της διακυβέρνησης αποτελεί αξία. Δεν αντέχει η πατρίδα μας πισωγυρίσματα και να εγκλωβιστεί σε παζάρια διακομματικών παζαριών. Η πατρίδα ζητά καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες, σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι της».

«Ίσως με έναν τρόπο και εμείς να θυμίζουμε τη νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου της Ισπανίας. Ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας. Όταν έχεις την μπάλα, θα βάλεις γκολ. Άμα κυνηγάς την μπάλα… Έχουμε καλή φυσική κατάσταση και μπορούμε να αντέξουμε τον μαραθώνιο ως τις εκλογές του 2027. Έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπηλακισμούς. Και είμαστε πρωτίστως ΟΜΑΔΑ».