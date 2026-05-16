Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Υπενθύμισε πως η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και τόνισε πως «στις εκλογές του 2027 οι Έλληνες πολίτες θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση». Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΕΛΚ για την παρουσία του στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ, αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις Ελλάδας Κύπρου, ενώ έστειλε και το μήνυμα στην αντιπολίτευση πως «κοινός εχθρός μας είναι τα προβλήματα των πολιτών».

Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του ΕΛΚ είπε: «Μάνφρεντ, τα λόγια σου σημαίνουν πολλά για εμάς και το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου της χώρας μας τα τελευταία χρόνια μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, αλλά μας δίνει και παραπάνω ενθουσιασμό, ώστε να σιγουρευτούμε ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη θέση των σημαντικών συζητήσεων που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης.

Έχουμε πολύ κρίσιμες αποφάσεις να πάρουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: ζητήματα τα οποία αφορούν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, την ευρωπαϊκή της άμυνα, τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος πρέπει να συμφωνηθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Και θέλω να γνωρίζεις ότι σε αυτές τις συζητήσεις η Ελλάδα θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα που με τη σειρά της κάνει σημαντικά βήματα προόδου.

Να σε ευχαριστήσω, επίσης, που δεσμεύτηκες ότι τα αδελφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision. Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την αδερφή Κύπρο, αγαπητέ μου Νίκο, είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη η οποία πάντα εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα, μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο.

Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω για τα πολύ θερμά σου λόγια, και στη Βουλή των Ελλήνων, σε μία πολύ σημαντική συνεδρίαση, αλλά και σήμερα στο Συνέδριό μας. Η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα μιας αυτονόητης ενέργειας στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ελλάδα, πιστεύω ότι έδρασε ως καταλύτης έτσι ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδος να μην είναι ποτέ πιο ισχυροί από ό,τι είναι τώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει μεγάλη χαρά.

Συνεργαζόμαστε άψογα. Έχεις δίκιο να λες ότι το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων ποτέ δεν ήταν καλύτερο. Έχουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες να αναλάβουμε από κοινού στα πλαίσια των σημαντικών συζητήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος. Θα είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει, επιτέλους, αυτή η πληγή η οποία τόσο πονά τον Ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια.

Και τέλος, να σε συγχαρώ για τη διεκπεραίωση μιας άψογης Κυπριακής Προεδρίας, η οποία θα ολοκληρωθεί με το καλό στα τέλη Ιουνίου.

Και βέβαια, να θυμίσω και πάλι ότι η Ελλάδα με τη σειρά της θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση.

Τέλος, κ. Πρόεδρε του Συνεδρίου, να κλείσω ευχαριστώντας τους εκπροσώπους των κομμάτων που επέλεξαν να συμμετέχουν στο Συνέδριό μας. Θεωρώ ότι είναι μία ένδειξη πολιτικού πολιτισμού και όχι απλά μία τυπική διεκπεραίωση μιας κομματικής αβροφροσύνης.

Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Έχουμε διαφωνίες, πρέπει να έχουμε διαφωνίες στην πολιτική, αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας, δεν είμαστε όμως εχθροί. Είναι άλλο να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και άλλο να είμαστε εχθροί.

Η Νέα Δημοκρατία θα επιμένει σε έναν πολιτικό λόγο ο οποίος θα προωθεί τελικά την υγιή αντιπαράθεση ιδεών. Κοινούς αντιπάλους έχουμε όλα τα κόμματα. Τα προβλήματα της κοινωνίας είναι οι αντίπαλοί μας. Και σε αυτόν τον αναβαθμισμένο πολιτικό λόγο η παράταξή μας θα επιμείνει από τώρα μέχρι τις εκλογές.

Βέμπερ στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ εμφανίστηκε ιδιαίτερα θερμός απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την πορεία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. «Η Νέα Δημοκρατία είναι το ισχυρότερο κόμμα στην Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το ισχυρότερο κόμμα στην Ευρώπη» είπε στην έναρξη της ομιλίας του στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ

Στη συνέχεια αναφερόμενος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είπε: «Αγαπητέ Κυριάκο, στα χρόνια της διακυβέρνησής σου, ενσάρκωσες το DNA και τις αξίες μας. Οδήγησες την Ελλάδα, τη γενέτειρα του Σωκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και της δημοκρατίας, ξανά στην καρδιά της Ευρώπης, εκεί όπου ανήκει. Μετά τα σκοτεινά χρόνια της οικονομικής κρίσης και της επικίνδυνης διακυβέρνησης Τσίπρα, πήρες μια στάσιμη χώρα και τη μετέτρεψες σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης».

«Οι πολιτικές σου αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη: Διασφάλισες δημοσιονομική σταθερότητα. Δημιούργησες ξανά θέσεις εργασίας, ευημερία και αύξηση μισθών. Σήμερα η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία μπορούν να μάθουν από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο για το πώς επιστρέφει μια οικονομία στην ανάπτυξη! Μετέτρεψες την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σήμερα, πάνω από το μισό της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές: ένα πρότυπο σύγχρονης τεχνολογίας.

Τοποθέτησες την Ελλάδα ως πυλώνα της ευρωπαϊκής μας ασφάλειας. Έδειξες όραμα: με την πρόταση για την ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ασπίδα. Έδειξες δράση: η Ελλάδα προστάτευσε την ασφάλεια της Κύπρου με δύο φρεγάτες απέναντι στο Ιράν. Ξέρεις ότι μόνο μια σταθερή Ευρώπη θα είναι μια ασφαλής Ευρώπη. Έδειξες ότι η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει την παράνομη μετανάστευση. Χάρη στη «σκληρή αλλά ανθρώπινη» μεταναστευτική πολιτική σου, οι παράνομες αφίξεις στην Ελλάδα μειώθηκαν δραματικά από το 2019. Η Ελλάδα φυλάσσει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ: ένα εγχειρίδιο που πρέπει να ακολουθηθεί σε όλη την Ευρώπη» συμπλήρωσε.

«Αγαπητέ Κυριάκο, είσαι νέος σε ηλικία, αλλά είσαι ένας από τους ισχυρότερους και μακροβιότερους ηγέτες του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΛΚ.

«Η πιο πρόσφατη απόδειξη της ελληνικής επιτυχίας: η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup αποτελεί σαφή ένδειξη της εμπιστοσύνης που έχεις αποκαταστήσει τόσο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη όσο και – κυρίως – στους Έλληνες πολίτες! Αυτή είναι η ηγεσία του ΕΛΚ στα καλύτερά της» τόνισε.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στο ΕΛΚ σημείωσε ότι η οικονομία, η άμυνα και η μετανάστευση είναι προτεραιότητες του ΕΛΚ, «η Αριστερά κάνει κηρύγματα· η άκρα δεξιά σπέρνει φόβο· το ΕΛΚ λύνει προβλήματα» είπε.

«Υποστηρίζουμε την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα: χάρη στο ΕΛΚ, η ΕΕ προωθεί την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, την απλούστευση της νομοθεσίας, νέες εμπορικές συμφωνίες και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Η Ευρώπη δεν είναι τόπος απαγορεύσεων ούτε μαγαζί για περισσότερη γραφειοκρατία. Μόνο μια λιγότερο γραφειοκρατική Ευρώπη θα είναι μια επιτυχημένη Ευρώπη. Μόνο μια Ευρώπη που πιστεύει στην επιχειρηματικότητα είναι μια επιτυχημένη Ευρώπη. Μόνο μια Ευρώπη που πιστεύει στο εμπόριο με κανόνες είναι έτοιμη για το μέλλον.

Υποστηρίζουμε μια Ευρώπη που μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της: χάρη στο ΕΛΚ, η Ευρώπη εργάζεται για μια πραγματική Αμυντική Ένωση. Πιστεύουμε στο ΝΑΤΟ, πιστεύουμε στη διατλαντική φιλία. Αλλά η συζήτηση για τη Γροιλανδία, όπου αμφισβητήθηκε ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ, μας δείχνει: πρέπει να ενεργοποιήσουμε το ‘Αρθρο 42.7 για την αμοιβαία αμυντική ρήτρα της ΕΕ. Όταν η Κύπρος δέχεται επίθεση, η Ευρώπη δέχεται επίθεση. Και η αντίδραση δεν μπορεί να είναι αυθόρμητη, πρέπει να είναι δομημένη, σαφής και αποφασιστική. Αγαπητέ Κυριάκο, ηγείσαι αυτού του έργου. Ξέρεις: οι Πούτιν αυτού του κόσμου καταλαβαίνουν μόνο μία γλώσσα: την ισχύ. Μόνο μια ισχυρή Ευρώπη θα είναι μια ασφαλής Ευρώπη.

Υποστηρίζουμε μια Ευρώπη που προστατεύει τα σύνορά της και τερματίζει την παράνομη μετανάστευση: χάρη σε εσένα και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΕΛΚ, υπάρχει πλέον νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου και οι παράνομες διελεύσεις συνόρων στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 35% από το 2024 στο 2025. Η ισχυρή θέση του ΕΛΚ για τον κανονισμό επιστροφών υιοθετήθηκε πρόσφατα: οι κρατικές αρχές αποφασίζουν ποιος εισέρχεται στην Ευρώπη, όχι οι διακινητές» ανέφερε.

Τέλος, μιλώντας για την επικρατούσα κατάσταση στην Ευρώπη ο κ. Βέμπερ είπε: «Η Ευρώπη μας απειλείται από λαϊκιστές και εξτρεμιστές. Δείτε τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις στη Γερμανία, στη Γαλλία – όπου δεξιά λαϊκιστικά κόμματα ή ακόμη και ακροδεξιά νεοναζιστικά κόμματα ενισχύονται. Τα κεντροαριστερά κόμματα χάνουν παντού. Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2029, το ευρωπαϊκό μας μέλλον βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Πρέπει να συνεχίσουμε να ακούμε, να αποφασίζουμε και να παραδίδουμε αποτελέσματα – η συνταγή επιτυχίας του ΕΛΚ. Το κάναμε στην Ελλάδα με τον Κυριάκο και αλλάξατε την Ελλάδα σε αυτά τα 7 χρόνια! Το κάναμε στην Πολωνία με τον Ντόναλντ Τουσκ! Και θυμάμαι πριν από δύο χρόνια, επισκέφθηκα τη Βουδαπέστη, έπεισα τον Πέτερ Μάγκιαρ να ενταχθεί στο ΕΛΚ. Δούλεψε σκληρά και τον στηρίξαμε. Και το κόμμα Tisza στην Ουγγαρία κέρδισε απέναντι στον Βίκτορ Όρμπαν. Ήταν μια μεγάλη νίκη για το ΕΛΚ. Σήμερα έχουμε 12 πρωθυπουργούς, καγκελάριους ή προέδρους· οι Σοσιαλιστές μόνο τρεις και οι Φιλελεύθεροι επίσης τρεις. Με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχουμε την πρόεδρο της επιτροπής και με τη Ρομπέρτα Μετσόλα την πρόεδρο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Το ΕΛΚ ηγείται, το ΕΛΚ είναι η Ευρώπη».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Βέμπερ απευθυνόμενος στους σύνεδρους ανέφερε: «έχετε την εμπιστοσύνη του λαού. Είστε το πραγματικά φιλοευρωπαϊκό κόμμα της Ελλάδας. Το κόμμα της ασφάλειας, της οικονομικής ανάπτυξης και της σταθερότητας. Μια ισχυρή Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Ελλάδα. Και η Νέα Δημοκρατία είναι ο ελληνικός πυλώνας του ισχυρότερου κόμματος της Ευρώπης».

«Αγαπητέ Κυριάκο, σε ευχαριστούμε για την εξαιρετική ηγεσία σου για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Έκανες την Ελλάδα μια ισχυρή φωνή στο ευρωπαϊκό τραπέζι. Αγαπητοί φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, ας μην είμαστε διστακτικοί, ας μιλήσουμε με αισιοδοξία: είμαστε η κινητήρια δύναμη της Ευρώπης, είμαστε το αληθινό Λαϊκό Κόμμα της Ευρώπης. Με εμάς, η Ελλάδα επέστρεψε και μαζί στην Ευρώπη θα έχουμε ένα καλό μέλλον» πρόσθεσε.