Η προαναγγελία αυξήσεων στα εισοδήματα των πολιτών και κυρίως στον κατώτατο μισθό βρίσκεται στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο 4ο ET Forum του «Ελεύθερου Τύπου» στην αίθουσα Golden Room του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία, με κεντρικό τίτλο «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030».

Ο ίδιος είπε πως «Μπορούμε να έχουμε μέσο μισθό το 2030 1.800 ευρώ, κατώτατο μισθό σίγουρα πάνω από τα 1.000 ευρώ το 2028», αναφερόμενος στις προοπτικές της οικονομίας και τις δυνατότητες της χώρας το επόμενο διάστημα. Και πρόσθεσε: «Αναγνωρίζω όμως ότι ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων στους ονομαστικούς μισθούς απορροφήθηκε από το κύμα ακρίβειας των τελευταίων πέντε ετών».

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για εισοδήματα, συντάξεις και σταθερότητα

Στο επίκεντρο της ατζέντας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκονται:

Στήριξη των συνταξιούχων: Ο πρωθυπουργός προτάσσει τη χορήγηση της ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ σε 2,12 εκατομμύρια δικαιούχους άνω των 65 ετών (έπειτα από την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων), καθώς και την οριζόντια αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 2,9% από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Αυξήσεις μισθών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα: Στον σχεδιασμό που αναδεικνύει η κυβέρνηση περιλαμβάνεται η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2027 (με στόχο τα 960 ευρώ και ορίζοντα τα 1.000 ευρώ το 2028), η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, καθώς και οι οριζόντιες αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από τον Απρίλιο του 2027 σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ.

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