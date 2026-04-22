Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση στο πάνελ του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, εξήγησε πως είναι θέμα χρόνου, αν ο αποκλεισμός στο Στενό του Ορμούζ συνεχιστεί, να βρεθεί η Ελλάδα, όπως κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αντιμέτωπες με ανατιμήσεις σε πολλά προϊόντα. Υπογράμμισε πως προτεραιότητα όλων πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου:

«Η παραγωγική διαδικασία θα αντιμετωπίσει προβλήματα, θα υπάρξουν ελλείψεις και οι τιμές στην ενέργεια θα αυξηθούν. Θα έχουμε μία αναπόφευκτη μικρή άνοδο του πληθωρισμού. Η Ελλάδα είναι μία χώρα που θέλει διακαώς τα διεθνή ύδατα να είναι ανοιχτά. Οποιοδήποτε άλλο σενάριο είναι καταστροφικό. Οπότε πρέπει να βάλουμε όλοι τα δυνατά μας σε διπλωματικό επίπεδο για να έχουμε σύντομα μία λύση.

Ωστόσο, πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι για ένα πιθανό κακό σενάριο. Να βρούμε έναν τρόπο να αποκτήσουμε ενεργειακή αυτάρκεια ως Ευρώπη, να διαμορφώσουμε κατάλληλα τη στρατηγική μας. Να έχουμε ψηλά στην ατζέντα τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια των ενεργειακών μας υποδομών. Είμασταν πολλά χρόνια εξαρτώμενοι από τη Ρωσία. Είναι απαραίτητο το Plan b».

Σε ερώτηση σχετικά με τη διαρκώς αυξανόμενη αναζήτηση ενεργειακών πόρων, την οποία έχει αυξήσει δραματικά και η τεχνητή νοημοσύνη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε:

«Πήραμε μία απόφαση πριν από επτά χρόνια να απομακρυνθούμε από τον άνθρακα, όχι μόνο για περιβαλλοντολογικούς λόγους, αλλά και για οικονομικούς, διότι πλέον ο άνθρακας είναι ακριβός. Στραφήκαμε προς την ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο. Είμαστε πρωτοπόρα χώρα σε αυτό το επίπεδο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα εμφανίζει καλύτερη εικόνα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται θωρακισμένη απέναντι σε ένα σοκ τέτοιου μεγέθους.

«Η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά δεν θα μείνουμε ανεπηρέαστοι από μια κρίση τέτοιου μεγέθους», ανέφερε, συνδέοντας άμεσα τις γεωπολιτικές εξελίξεις με τον κίνδυνο νέων πιέσεων στην καθημερινότητα των πολιτών και στη συνολική ευρωπαϊκή οικονομική σταθερότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ανάγκη άμεσης διπλωματικής λύσης και ευθυγραμμίστηκε με την τοποθέτηση του Αντόνιο Κόστα ως προς την ανάγκη αποκλιμάκωσης. «Συμφωνώ με τον κ. Κόστα, η πρώτη προτεραιότητα είναι μια μόνιμη εκεχειρία που θα μας επιστρέψει στην κατάσταση πριν τον πόλεμο. Δεν γίνεται ένας ανοιχτός δρόμος ναυσιπλοϊοας να υπόκειται σε τέλη, άρα πρέπει να υποστηρίξουμε μια διπλωματική λύση», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να περιοριστεί σε ευχές ή σε μια προσδοκία ταχείας ομαλοποίησης, αλλά οφείλει να οργανώσει την αντίδρασή της και για το δυσμενέστερο ενδεχόμενο. «Αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο σενάριο, το είδαμε στην Ουκρανία. Αυτή η κρίση είναι ευκαιρία να επαναπροδιορίσουμε τη θέση μας ως προς την στρατηγική μας αυτονομία και την ενεργειακή μας ασφάλεια».

