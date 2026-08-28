Πριν από τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του σε πολίτες της Κοζάνης.

«Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα, τότε, ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω μετά βεβαιότητας ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα, αλλά και προκοπή», τόνισε ακόμα απευθυνόμενος σε πολίτες της Κοζάνης στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης.

«Απέναντι μας είναι κόμματα τα οποία είναι ενωμένα σε μια αποστολή: Να φύγει η ΝΔ, να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν μας λένε ποιος θα έρθει. Δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέδιο ως να πιστεύουν ότι η χώρα μπορεί να κυβερνηθεί με κάποιον μαγικό τρόπο. Εμείς είμαστε εδώ, στεκόμαστε μπροστά σας με σεμνότητα, με αυτοκριτική, αναγνωρίζουμε τα λάθη μας», τόνισε.

«Οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση και θα αναγνωρίσουν στη ΝΔ ότι μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς καιρούς και να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ένα πολύ καλύτερο μέλλον», πρόσθεσε.

«Για να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία με μειώσεις φόρων, με αυξήσεις συντάξεων, με αυξήσεις μισθών, πρέπει πρώτα και πάνω από όλα να πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και είπε ακόμα:

«Η Ελλάδα είναι σήμερα μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που μπορεί να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα και να έχει το δημοσιονομικό χώρο για να στηρίζει την κοινωνία. Για να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε. Κι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που διαγκωνίζονται σε ένα κρεσέντο. Εμείς πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια.

Αυτό το οποίο θέλω να συγκρατήσετε είναι ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τα πιο απομακρυσμένα χωριά. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα σε περίπτωση που οι πολίτες μας εμπιστευτούν για την επόμενη τετραετία. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής, ήμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα».

Αναφερόμενος στην ομιλία που θα κάνει το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ, υπογράμμισε: «Σε μια εβδομάδα στη ΔΕΘ θα παρουσιάσω το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνηση για τον επόμενο χρόνο, αλλά και τον προγραμματισμό μέχρι το 2030. Η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό, τι πετύχαμε, πόσο συνεπείς είμασταν στις δεσμεύσεις μας, αλλά και να μιλήσουμε για το μέλλον».

Για τη Δυτική Μακεδονία, είπε ότι μπορεί να αλλάξει. «Η απολιγνιτοποίηση», συνέχισε ο πρωθυπουργός, «ξεκίνησε νωρίτερα από το 2019 – αλλά το 2019 εμείς εξασφαλίσαμε σημαντικούς πόρους, ώστε να γίνει οργανωμένα για να εξασφαλίσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας από πριν. Θέλουμε οι πολίτες να μένουν εδώ, τα νέα παιδιά να έχουν προοπτική και ευκαιρίες απασχόλησης. Η καχυποψία έχει αντικατασταθεί από συγκρατημένη αισιοδοξία – σε ένα χρόνο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από πριν ένα χρόνο».

«Στον τομέα της Υγείας φτιάξαμε στη χώρα πάνω από 150 Κέντρα Υγείας με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το σχέδιο της Δίκαιης Μετάβασης καλύπτει συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό για τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ είναι απολύτως ταυτισμένη με τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ δεν την εγκαταλείπει, αλλά εξασφαλίζει την ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία. Το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης θα είναι θετικό -παραπάνω δουλειές από αυτές που χάθηκαν», είπε, μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.