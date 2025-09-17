Την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ παραχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Επιστρέψαμε στην κοινωνία 1,7 δισ. ευρώ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας: «Θα δουν την πραγματική αύξηση μισθού από τον Ιανουάριο».

Ο πρωθυπουργός ακόμη σημείωσε ότι «Επέλεξα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της ακρίβειας με στοχευμένη αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων. Η δική μας επιλογή ήταν να μειώσουμε τους φόρους για όλους. Από τον Ιανουάριο ο κόσμος θα καταλάβει την αύξηση στους μισθούς του. Ενισχύουμε κυρίως τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά. Η κοινωνία αναγνωρίζει την αύξηση των ονομαστικών μισθών».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι «είχαμε στοχευμένα μέτρα», για να προσθέσει ότι «ξοδέψαμε σαν να μην υπάρχει αύριο».

Ερωτηθείς για τις τιμές στο μοσχαρίσιο κρέας και τους έμμεσους φόρους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Εμείς εισάγουμε το 80% του μοσχαρίσιου κρέατος. Είναι παγκόσμια η αύξηση, δεν υπάρχει κάποια στρέβλωση στην ελληνική αγορά. Στα βασικά τρόφιμα, η μείωση του ΦΠΑ θα στοίχιζε πάνω από 1 δισ. ευρώ. Αν από το 13% πηγαίναμε στο 6%, ουσιαστικά θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων που έχουμε εξαγγείλει. Αντί για οριζόντιο μέτρο, επιλέξαμε ένα στοχευμένο».

«Η χώρα πλήρωσε την εποχή που ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Πρέπει να παράγουμε σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν θα επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό. Η χώρα κινείται οριακά στις οροφές των δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Ερωτηθείς για τις τιμές στην αγορά και την ακρίβεια που επικρατεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Δεν είμαι εκτός κοινωνίας». Μάλιστα, πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση επιστρέφει ένα ενοίκιο στους ενοικιαστές».

Ερωτηθείς για την φορολόγηση του μονοπωλίου, είπε: «Αντί για πατριωτικό φόρο, που είπε ο κ. Τσίπρας, προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές. Δεν μπορούμε συνεχώς να φορολογούμε έκτακτα». Τόνισε δε ότι «νοιαζόμαστε για τους νέους με φορολογικά κίνητρα».

Στο ερώτημα γιατί τελικά δεν έδωσε 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, τόνισε: «Ή το ένα ή το άλλο. Ο 13ος μισθός κόστιζε 1,3 δισ. ευρώ. Όποιος θέλει να τον δώσει, θα πρέπει να μην δώσει τις φοροαπαλλαγές που δώσαμε. Είναι πολύ απλό».

Ερωτηθείς για τις φοροαπαλλαγές στους νέους, είπε: «Φροντίζουμε τους νέους και νοιαζόμαστε γι’ αυτούς. Αυτοί που θα μπουν νωρίς στην αγορά εισοδήματος, δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο. Έχει ξαναγίνει αυτό;».

«Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν καταφέραμε να βάλουμε τάξη στον Οργανισμό»

«Πήραμε δραστικά μέτρα, καταργήσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας ότι «δεν τα καταφέραμε στην αρχή. Υπήρχε αίσθηση ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε κάτι προβληματικό. Δεν πάω να αλλάξω την ατζέντα με τα μέτρα που ανακοινώσαμε. Τα μέτρα έχουν ορίζοντα 4ετίας. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν καταφέραμε να βάλουμε τάξη στον Οργανισμό, το λέω πρώτος εγώ. Αντιμετωπίζουμε τώρα το πρόβλημα διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς. Δεσμεύσαμε 22 εκατ. ευρώ στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ».

Ερωτηθείς για το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Καμία Κρήτη δεν έχει βουλιάξει. Ώπα, ώπα… καμία Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες. Κοιτάζω τις συνολικές ροές και είμαστε 30% κάτω σε σχέση με πέρυσι. Είχαμε μια αύξηση για δύο μέρες. Αναστείλαμε για τρεις μήνες τη διαδικασία ασύλου».

Ερωτηθείς για το αν η Τουρκία λαμβάνει περισσότερα χρήματα για το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα παίρνει πολλά χρήματα από τα προγράμματα της ΕΕ, η αύξηση για τη φύλαξη των συνόρων και το μεταναστευτικό είναι μεγάλη. Θα πάρουμε περισσότερα, στείλαμε μήνυμα στους διακινητές».

Στο ερώτημα γιατί πανηγυρίζει τόσο πολύ η Ελλάδα για τη Chevron, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Πολύ σημαντική γεωπολιτική και οικονομική εξέλιξη, που πιστοποιεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι μια εθνική επιτυχία, καλώ να την αναγνωρίσουμε όλοι. Δεν ξέρω τι εννοεί ο Φιντάν για συντονισμό των δύο χωρών».

«Θα συναντήσω τον πρόεδρο Ερντογάν»

Ερωτηθείς για το Πίρι Ρέις και τη Navtex είπε: «Θα συναντήσω τον πρόεδρο Ερντογάν. Οι ασκήσεις που κάνουμε είναι προγραμματισμένες. Θέλουμε ειλικρινή διάλογο με την Τουρκία, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας. Επιδιώκουμε τα «ήρεμα νερά», αλλά προχωρήσαμε με τα Θαλάσσια Πάρκα, ολοκληρώσαμε τον διαγωνισμό με την Chevron, ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Για τη διασύνδεση με την Κύπρο, θα λυθεί το ζήτημα. Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Σήμερα στο ΚΥΣΕΑ εγκρίναμε την 4η Belhara. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ενίσχυση του Ναυτικού».

Ερωτηθείς για το ποια θα μπορούσε τελικά να είναι η λύση για να υπάρξει πραγματική ηρεμία με την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει θέματα αφοπλισμού των νησιών ή θαλασσίων ζωνών. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις διαφορές μας. Κρατάω την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ότι ο αθλητισμός ενώνει. Οι λαοί μας δεν έχουν πολλά να χωρίσουν».

«Όλοι θέλουμε να ξεκινήσει η δίκη. Αυτοί που ζητούν δικαιοσύνη, κάνουν ό,τι μπορούν για να μην ξεκινήσει η δίκη», ανέφερε για τη δικαστική εξέλιξη της τραγωδίας στα Τέμπη.

«Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Συντελείται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, το έχω πει και στον Νετανιάχου. Δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο “γενοκτονία”», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να προσθέσει: «Το Ισραήλ κινδυνεύει να απομακρύνει πραγματικούς συμμάχους. Κάνω έκκληση να σταματήσει η στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη».

Στο ερώτημα γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάνω από 10 μονάδες τα τελευταία δύο χρόνια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Είναι φυσιολογική η φθορά για μια κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία έξι χρόνια. Ναι, έπεσαν τα ποσοστά της ΝΔ, αλλά είναι διπλάσια από του ΠΑΣΟΚ, που είναι δεύτερο κόμμα. Τον Απρίλιο του 2023 ήμασταν στο 32%-33%, κερδίσαμε με 40%. Ας κρατάμε μικρό καλάθι για το πώς θα είναι το πολιτικό σκηνικό σε 20 μήνες από τώρα».

Μάλιστα, σημείωσε: «Δεν κάνω αλλαγές εν κινήσει (σ.σ. για τον εκλογικό νόμο). Οι πολίτες θα μας κρίνουν». «Ο λαός ψηφίζει και κόμμα και πρωθυπουργό. Όλα αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ο λαός θα κρίνει και εμένα», σημείωσε.

Για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Επί των ημερών μου η ΝΔ μεγάλωσε και διευρύνθηκε. Είμαστε ένα ανοιχτό, φιλελεύθερο κόμμα. Είμαστε οι μόνοι που προτάσσουμε την πολιτική σταθερότητα. Ωραία, να φύγει ο Μητσοτάκης, να έρθει ποιος;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Δεν είναι ακριβές ότι προτιμώ ως αντίπαλο τον Τσίπρα από τον Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής Β’ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ρωτάτε εμένα αν θα κάνει νέο κόμμα. Ρωτήστε τους πρώην συντρόφους του. Δεν ξέρω, μήπως καεί στο «ζέσταμα» κιόλας».