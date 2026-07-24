Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι εμφανίστηκε «κατώτερος των περιστάσεων» σε μια τόσο κρίσιμη θεσμική διαδικασία και ότι επέλεξε να αναμασήσει γνωστές πολιτικές κορώνες αντί να τοποθετηθεί επί της ουσίας.

«Αφεντικό είναι ο λαός – Εσείς παραβιάσατε την εντολή του»

Απαντώντας σε αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη ότι «το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός», ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι, σημειώνοντας:

«Πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη. Αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε την εντολή, μας κατέταξε στην πλειοψηφία με το 41% και μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του».

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός στράφηκε προσωπικά κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την αλλαγή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και την άνοδο της Χαριλάου Τρικούπη στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

«Εάν κάποιος σε αυτή την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού, που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς, διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα! Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού, τρίτο κόμμα ήσασταν. Μη βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τα έκανε και διελύθη στα εξ ων συνετέθη».

Αιχμές για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στη Αναθεώρηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε έντονα την τακτική του ΠΑΣΟΚ να δηλώσει «παρών» σε άρθρα προς αναθεώρηση, εγκαλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για μικροκομματική περιχαράκωση και άρνηση συναινέσεων.

Ειδικότερα, στάθηκε στη στάση της Χαριλάου Τρικούπη στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, αναρωτώμενος: «Ψηφίσατε “παρών”. Τι σημαίνει παρών; Έχετε άποψη; Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα;».

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, τονίζοντας πως η μεταρρύθμιση αυτή θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί εδώ και 25 χρόνια αν δεν επικρατούσαν οι ιδεοληψίες της αντιπολίτευσης.

Η απάντηση Ανδρουλάκη

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε τους πρωθυπουργικούς ισχυρισμούς, περνώντας στην αντεπίθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως η στάση του κόμματός του υπαγορεύεται από την ανάγκη ουσιαστικών θεσμικών εγγυήσεων, ενώ υπογράμμισε:

«Εμείς δεν οργανώσαμε εκτροπή για να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Εσείς οργανώσατε εκτροπές για να παραμείνετε στην εξουσία».