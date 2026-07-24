Σε αντιπαράθεση με έντονους διαλόγους και προσωπικές αντεγκλήσεις, ήρθαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη συζήτηση της Ολομέλειας της Βουλής, για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Η ένταση ξεκίνησε από την πρωτολογία του πρωθυπουργού με αναφορές περί «κατανόησης» και «οίστρου», πέρασε από ένα πρόσκαιρο διάλειμμα με αιχμηρό χιούμορ και χειρονομίες («καρδούλες»), για να καταλήξει σε οριστική ρήξη όταν ο κ. Μητσοτάκης μάζεψε τα έγγραφά του και αποχώρησε από την αίθουσα μόλις η κ. Κωνσταντοπούλου ανέβαινε στο βήμα.

«Αντιμετωπίστε με την κατανόηση που της αρμόζει» – Το πρώτο φυτίλι

Η αρχή της αντιπαράθεσης σημειώθηκε κατά την πρωτολογία του πρωθυπουργού, όταν οι συνεχείς διακοπές από τα έδρανα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσαν την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος απευθύνθηκε στον προεδρεύοντα Νικήτα Κακλαμάνη:

Κ. Μητσοτάκης: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι σε κάποιο οίστρο, μάλλον φταίει η ημέρα, η επέτειος για τη Δημοκρατία που είστε υπερδραστήρια… Αντιμετωπίστε με την κατανόηση που της αρμόζει, σας παρακαλώ».

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι σε κάποιο οίστρο, μάλλον φταίει η ημέρα, η επέτειος για τη Δημοκρατία που είστε υπερδραστήρια… Αντιμετωπίστε με την κατανόηση που της αρμόζει, σας παρακαλώ». Ζ. Κωνσταντοπούλου: «Τι εννοείτε, για πείτε μου;»

«Τι εννοείτε, για πείτε μου;» Ν. Κακλαμάνης: «Ηρεμήστε!»

«Ηρεμήστε!» Κ. Μητσοτάκης: «Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ κυρία μου. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια».

«Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ κυρία μου. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια». Ζ. Κωνσταντοπούλου: «Είστε ακραίος σεξιστής».

«Είστε ακραίος σεξιστής». Ν. Κακλαμάνης: «Εντάξει, το έχουμε ακούσει το παραμύθι».

«Εντάξει, το έχουμε ακούσει το παραμύθι». Δ. Μαρκόπουλος: «Λίγο νερό στην κυρία…»

«Λίγο νερό στην κυρία…» Ζ. Κωνσταντοπούλου: «Μήπως να πάω να κάνω και ένα παιδί;»

«Μήπως να πάω να κάνω και ένα παιδί;» Κ. Μητσοτάκης: «Δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά δεν θα σας κάνω το χατίρι, θα συνεχίσω».

Το διάλειμμα με τις… «καρδούλες»

Το κλίμα έδειξε να ηρεμεί πρόσκαιρα κατά τη δευτερολογία του πρωθυπουργού. Απαντώντας στις αιτιάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε: «Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία, το καταλαβαίνουμε. Αλλά εμείς δεν έχουμε τα ίδια αισθήματα απέναντί σας».

Τότε, η κ. Κωνσταντοπούλου παρενέβη ειρωνικά φωνάζοντας «Μας αγαπάτε!», με τον πρωθυπουργό να σηκώνει το γάντι: «Εντάξει, δεν θα κάνουμε και καρδούλες, αλλά δεν έχουμε τα ίδια συναισθήματα απέναντί σας», είπε χαμογελώντας και σχηματίζοντας με τα χέρια του τη γνωστη χειρονομία-σήμα κατατεθέν της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η δευτερολογία του Πρωθυπουργού:

Η αποχώρηση Μητσοτάκη και η αντίδραση Κωνσταντοπούλου

Η ατμόσφαιρα ωστόσο ηλεκτρίστηκε εκ νέου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τριτολογίας του Νίκου Ανδρουλάκη. Βλέποντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανεβαίνει στο βήμα, ο πρωθυπουργός μάζεψε τα έγγραφά του προκειμένου να αποχωρήσει από την αίθουσα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαμαρτυρήθηκε έντονα για την αποχώρηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να της απαντά κοφτά πριν βγει από την Ολομέλεια:

«Με τέτοια συμπεριφορά κυρία μου, δεν θα καθίσω να σας ακούσω».

Παίρνοντας τον λόγο, η κ. Κωνσταντοπούλου σχολίασε καυστικά την κίνηση του πρωθυπουργού, σημειώνοντας πως ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ο πρώτος που αποχωρεί όταν εκείνη ανεβαίνει στο βήμα, συμπληρώνοντας: «Αυτό έκανε κι ένας άλλος πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας».