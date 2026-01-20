Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα έγινε το πρωί της Τρίτης 20/01, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

«Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών. Το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς διεθνείς γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις. Αμφισβητούνται βασικές σταθερές στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και ευημερία», είπε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που είχε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη «να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ε.Ε. και ΗΠΑ. Η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ, αλλά είναι και μέλος της ΕΕ, ενώ έχουμε αγωνιστεί για την υπεράσπιση πολυμέρειας και Διεθνούς Δικαίου».

«Σε αυτό το περιβάλλον πρώτο το συμφέρον της Πατρίδας. Εθνική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση των ΕΔ και η αποτρεπτική μας ικανότητα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπογράμμισε ότι «οι ταραγμένες θάλασσες αντιμετωπίζονται με την ισχύ των δυνατοτήτων της χώρας», ενώ συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα είναι εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση θαλασσοταραχών».

Απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη, είπε ότι «εσείς είστε πρωθυπουργός και οφείλετε να πράξετε σύμφωνα με τα συμφέροντα της χώρας σε αυτήν την ταραγμένη περίοδο».

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι «προφανώς δεν θέλουμε να διαταράξουμε τις σχέσεις μας με την Αμερική, αλλά και προφανώς όπως λέει το άρθρο 2 του Συντάγματός μας, η Ελλάδα ακολουθεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και επιδιώκει την εμπέδωση ειρήνης, της Δικαιοσύνης και της φιλίας μεταξύ των λαών». Πρόσθεσε ότι «η Ευρώπη οφείλει να εκφράσει ένα στιβαρό λόγο υποστήριξης της συνέχειας των βορειοατλαντικών σχέσεων, της ατλαντικής σχέσης των ευρωατλαντικών κρατών και η Ελλάδα δεν μπορεί να απέχει από αυτό».