Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Συγκεκριμένα επεσήμανε:

«Η δήλωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και όλες οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν. Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υποστήριξη των προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και στην προώθηση της διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή».