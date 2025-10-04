Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Συγκεκριμένα επεσήμανε:
«Η δήλωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και όλες οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν. Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υποστήριξη των προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και στην προώθηση της διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή».
Hamas’s statement is an important step forward. Hostages must be released immediately and all hostilities must stop. Greece remains steadfast in supporting efforts aimed at restoring stability and promoting lasting peace and security in the region.
