Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, επισημαίνει ότι «πέρα από τα έκτακτα «αναχώματα» για τις κρίσεις, «η σταθερή μας δέσμευση είναι η μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» αναφερόμενος στην αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου. Την ίδια στιγμή, τονίζει ότι «επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, διατηρούμε εφεδρείες για την περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά».

«Η κυβέρνηση θα παραμείνει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα»

«Η κυβέρνηση είναι και θα παραμείνει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα», υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος και στην ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Οι επιπτώσεις στη Μέση Ανατολή είναι ήδη ορατές στις τιμές των καυσίμων, όπως σημειώνει και δηλώνει πως «έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να στηρίξουμε την κοινωνία και τα εισοδήματα απέναντι σε αυτήν την πίεση». Εκτός από τα μέτρα που ήδη έχουν ανακοινωθεί, μεταξύ των οποίων και το Fuel Pass, αναφέρει ότι «επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, διατηρούμε εφεδρείες για την περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά».

«Νέα εποχή για την άμυνα»

Στον τομέα της Άμυνας της χώρας, ενημερώνει πως «προχωρά ο σχεδιασμός για τον αντι-drone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό «θόλο», ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της «Ασπίδας του Αχιλλέα», που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή για την άμυνά μας.

Αφού αναλύει το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού φρεγατών και την αναβάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών της χώρας υπογραμμίζει ότι «από μια περίοδο που οι δυνατότητες ήταν περιορισμένες, σήμερα διαθέτουμε έναν στόλο που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Όλα αυτά είναι ουσιαστικά βήματα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων».

Κομβικό γεγονός η δίκη για τα Τέμπη

Σε ό,τι αφορά τη δίκη για τα Τέμπη τονίζει «επιμένω στην έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας γιατί αυτή αποτελεί το κομβικό γεγονός και όχι, δυστυχώς, οι εικόνες ελλιπούς οργάνωσης της πρώτης ημέρας». «Η υποχρέωσή μας, πλέον, είναι μία: να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να λειτουργήσει ελεύθερη και μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες» και «χωρίς να δίνονται περιττές αφορμές σε όσους θέλουν να καθυστερήσουν ή και να ακυρώσουν τη δίκη» προσθέτει ο κ. Μητσοτάκης.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Καλημέρα. Ξεκινώ και αυτήν την Κυριακή από τα διεθνή και από τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, με τις επιπτώσεις τους να είναι ήδη ορατές στις τιμές των καυσίμων. Από την πρώτη στιγμή έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να στηρίξουμε την κοινωνία και τα εισοδήματα απέναντι σε αυτήν την πίεση. Ήδη ισχύει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στα καύσιμα, όσο και σε δεκάδες προϊόντα του σούπερ μάρκετ που ισχύουν ως το τέλος Ιουνίου. Προχωράμε, τώρα, σε μια νέα δέσμη τεσσάρων στοχευμένων μέτρων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο με παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων (diesel και βενζίνης), των λιπασμάτων και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Τα μέτρα έχουν ήδη εξειδικευτεί και, με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, η στήριξη θα καλύπτει 3 στα 4 νοικοκυριά, με το όφελος να είναι μεγαλύτερο για τις οικογένειες με παιδιά. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η πλατφόρμα για το Fuel Pass να ανοίξει εντός της ερχόμενης εβδομάδας και να δοθεί επιδότηση πριν τα μέσα του μηνός. Ειδικά για τους αγρότες, η επιδότηση στις τιμές των λιπασμάτων θα ισχύει αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου.

Το ύψος του προγράμματος φτάνει περίπου 300 εκ. ευρώ και, επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, διατηρούμε εφεδρείες για την περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί. Το μήνυμά μας είναι ένα: η κυβέρνηση είναι στο πλευρό κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Όμως, πέρα από τα έκτακτα αναχώματα για τις κρίσεις, η σταθερή μας δέσμευση είναι η μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος. Έφτασε, λοιπόν, η στιγμή για μια ακόμη αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου – η 6η από το 2021 – για τους υπαλλήλους όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας και αμείβονται με τον βασικό μισθό.

Και πλέον, η αύξηση αυτή αφορά και τους δημόσιους υπαλλήλους που αμείβονται με τον εισαγωγικό μισθό, οι οποίοι ακολουθούν μισθολογικά τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα. Η πρόταση της κυβέρνησης είναι να ανέβει από τα 880 σε 920 ευρώ. Από το 2019, όπου ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ, έχουν προστεθεί συνολικά τουλάχιστον 4 επιπλέον βασικοί μισθοί ή +3.780 ευρώ ετησίως.

Σε αυτό προστίθενται και οι μειώσεις φόρων, ειδικά για τους νέους έως 25 ετών, φτάνοντας μέχρι και τον μηδενισμό, βελτιώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των χαμηλόμισθων. Αναπροσαρμόζεται το επίδομα ανεργίας στα 564,98 ευρώ/μήνα, όπως και μια σειρά βοηθημάτων και επιδομάτων που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Με τη νέα αύξηση, η Ελλάδα ανεβαίνει στη 12η θέση ανάμεσα στα 22 κράτη μέλη της ΕΕ με νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Η σωρευτική αύξηση από τον Ιούνιο του 2019 ανέρχεται σε 41,5%, ή 270 ευρώ/μήνα και 3.780 ευρώ/έτος. Ο στόχος για κατώτατο μισθό 959 ευρώ έως το 2027 είναι πλέον εφικτός. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ήδη υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ από τα τέλη του 2025.

Αλλάζω θέμα και έρχομαι στη δίκη των Τεμπών στη Λάρισα, για να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα του τραγικού δυστυχήματος. Η σωστή οργάνωση της διαδικασίας είναι κομβική για τη διαφύλαξη της αλήθειας και της μνήμης.

Στο νομοθετικό έργο, υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, που θέτει ενιαίους κανόνες σε κρίσιμους τομείς: αστικές συγκοινωνίες, αγορά ταξί, τεχνικό έλεγχο οχημάτων, ηλεκτροκίνηση, βιώσιμη αστική κινητικότητα. Περιλαμβάνει την ίδρυση πρότυπης σχολής οδηγών, υποχρεωτική κοινωφελή εργασία για φθορές σε ΜΜΜ, και αυστηρότερα πρόστιμα για εισιτηριοδιαφυγή.

Στον τομέα οδικής ασφάλειας, η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων στην ΕΕ: 148 λιγότεροι θάνατοι σε σχέση με το 2024, ο χαμηλότερος αριθμός από το 1963. Η μείωση είναι αποτέλεσμα εντατικών ελέγχων, αλκοτέστ, τεχνολογίας, 24ωρης λειτουργίας ΜΜΜ, και αναβάθμισης υποδομών, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος και ο Ε65.

Σημαντικές αποφάσεις για την αμυντική θωράκιση λήφθηκαν από το ΚΥΣΕΑ: αντι-drone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό σύστημα, εκσυγχρονισμός Φρεγατών ΜΕΚΟ, υποδομές για F-35, αναβάθμιση F-16 Block 50 σε F-16 Viper, και συνολική ενίσχυση Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο μεταναστευτικό, το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο, διασφαλίζοντας αλληλεγγύη, διαχείριση μεταναστεύσεων, Κέντρα Κράτησης εκτός ΕΕ, και αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου και μάχεται κατά των δικτύων διακινητών.

Στην αντιμετώπιση εγκληματικότητας, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε πολυδαίδαλο κύκλωμα απάτης κατά του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών, με συνολικές οφειλές 31 εκ. ευρώ προς το Δημόσιο.

Στον πολιτισμό, ιδρύεται Ειδικός Φορέας Hellenic Underwater Cultural Heritage για την προστασία και ανάδειξη ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, με αναπτυξιακό και ερευνητικό αποτύπωμα. Επιστρέφουν 9 αρχαία αγγεία από τη Βουδαπέστη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, με ολοκλήρωση ανακαίνισης τον Ιούνιο.

Αυτά ήταν τα κυριότερα της εβδομάδας. Μπαίνουμε σε ρυθμούς Απριλίου και η αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα έχει ήδη ξεκινήσει. Καλή συνέχεια στην Κυριακή σας και καλή δύναμη για τη νέα εβδομάδα».

