Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και συγκρούσεις, πραγματοποιήθηκε η άτυπη τριμερής συνάντηση κορυφής μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αιγύπτιου προέδρου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Οι τρεις ηγέτες προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική τους συμμαχία.

Μητσοτάκης: Υπόδειγμα συνεργασίας η τριμερής

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια ουσιαστική συνάντηση, κατά την οποία έγινε συνολική επισκόπηση τόσο των διμερών σχέσεων, όσο και των ραγδαίων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα με αποδέκτη την Τουρκία.

«Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Ακριβώς όπως η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΖ, έξι χρόνια πριν, απέδειξε ότι, όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία επωφελείς συγκλίσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή».

Συνεχίζοντας, κατέστησε σαφή τη στάση της Αθήνας απέναντι στις προκλήσεις: «Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγισή μας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις, με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο συμβολισμό της τοποθεσίας της συνάντησης, υπογραμμίζοντας: «Βρίσκομαι και πάλι με δύο πραγματικούς φίλους σε μια άτυπη, αλλά πολύ ουσιαστική συνάντηση, που αποτέλεσε συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής, η οποία πραγματοποιήθηκε πέρσι στο Κάιρο. Σε έναν τόπο, μάλιστα, που, όπως είπε και ο Νίκος (Χριστοδουλίδης), έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Εδώ, στο Ελ Αλαμέιν, πολέμησαν Έλληνες και Κύπριοι τον Σεπτέμβριο του 1942 για την ελευθερία, σταματώντας την προέλαση του ναζισμού στη Βόρεια Αφρική. Αλλά είναι και ένας τόπος ο οποίος υποδέχεται το μέλλον, φιλοξενώντας μια διεθνή έκθεση με επίκεντρο την άμυνα, την καινοτομία, το διάστημα, τις νέες τεχνολογίες».

Ο Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη συνεργασία των τριών χωρών, η οποία μετρά ήδη 12 χρόνια ζωής, ως «ένα θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο», ξεκαθαρίζοντας πως δεν στρέφεται εναντίον τρίτων. Αναφορικά με τα φλέγοντα περιφερειακά ζητήματα, έστειλε τα εξής μηνύματα: Για τη Γάζα, επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας σε μια δίκαιη ειρήνη, η οποία θα βασίζεται αποκλειστικά στη λύση των δύο κρατών.

Όσον αφορά τον Λίβανο, τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της κυριαρχίας της χώρας σε όλη την επικράτειά της, προσθέτοντας πως «η στήριξη της Ελλάδας στις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις θα είναι αμέριστη», ενώ για τη Λιβύη, υπογράμμισε την ανάγκη για ενότητα, αυστηρά χωρίς ξένες παρεμβάσεις. Επιπλέον, τόνισε την επιτακτική ανάγκη να περιοριστούν οι παράνομες ροές προς την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως «γέφυρας» μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και χωρών του Κόλπου. Ερωτηθείς νωρίτερα για τη «Συμφωνία της Μέκκας» και την πιθανή προσέγγιση Σαουδικής Αραβίας – Τουρκίας, σημείωσε ότι είναι μια εξέλιξη που αξίζει να παρακολουθείται, ωστόσο διευκρίνισε ότι αυτό δεν αλλάζει την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ούτε συνεπάγεται την αποστασιοποίηση της Αθήνας. Μάλιστα, προανήγγειλε επικείμενη επίσκεψή του στο Ριάντ για την επαναβεβαίωση των στρατηγικών σχέσεων.

Οι δηλώσεις των τριών ηγετών:

Αλ Σίσι: Πραγματικό ορόσημο το καλώδιο GREGY

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι εξήρε την τριμερή συνεργασία, εστιάζοντας στις κοινές προσπάθειες για επενδύσεις, τεχνολογία και τουρισμό, ενώ χαρακτήρισε την προοπτική του ενεργειακού καλωδίου GREGY ως ένα «πραγματικό ορόσημο» για την ενεργειακή διασύνδεση της περιοχής.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος σημείωσε: «Ο μηχανισμός αυτός έχει καταστεί πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας στον αμοιβαίο σεβασμό και το κοινό όφελος. Στην προώθηση κοινών πολιτικών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου, η Αίγυπτος είναι πεπεισμένη ότι η τήρηση των κανόνων διεθνούς δικαίου και η προώθηση της σταθερότητας από την Ελλάδα μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή».

Συμπλήρωσε, επίσης, ότι η εταιρική σχέση εκτείνεται και στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, λέγοντας: «Αυτό που ενώνει την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο είναι η κοινή βούληση να οικοδομήσουμε ένα περιφερειακό πρότυπο, το οποίο βασίζεται στη σταθερότητα και την ανάπτυξη και προσφέρει πρακτικές λύσεις».

Χριστοδουλίδης: Απαράβατη πυξίδα το Διεθνές Δίκαιο

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επικεντρώθηκε στην κοινή διακήρυξη των τριών κρατών, η οποία αντανακλά την επιδίωξη για ειρήνη, αποκλιμάκωση και τερματισμό των εχθροπραξιών στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Αναδεικνύοντας τις αρχές της καλής γειτονίας, κατέληξε τονίζοντας: «Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές Δίκαιο, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών παραμένουν η σταθερή και απαράβατή μας πυξίδα».