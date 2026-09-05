Η ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ξεκίνησε υπό το βαρύ κλίμα που δημιούργησε η τραγική είδηση της συντριβής του F-4 Phantom στην Τανάγρα.

«Το τραγικό γεγονός στην Τανάγρα σκιάζει τη σημερινή μας εκδήλωση. Διάχυτη η θλίψη, η σκέψη μας με τις οικογένειες των δύο πιλότων – απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας πως η Πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που άφησαν πίσω τους οι δύο αξιωματικοί.

Ανεβαίνοντας στο βήμα της ΔΕΘ για 8η φορά, ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως νιώθει πιο έμπειρος, αισιόδοξος και αποφασισμένος. «Είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της», υπογράμμισε, ξεδιπλώνοντας ένα τετραετές, κοστολογημένο σχέδιο, το οποίο χαρακτήρισε ως τον «Οδικό Χάρτη του 2027» και πρόλογο της πορείας της χώρας προς το 2031. Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι τα οφέλη της ανάπτυξης να επιστρέψουν στην κοινωνία, χωρίς ωστόσο να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Αναγνώρισε, παράλληλα, τα προβλήματα κακοδιοίκησης, σημειώνοντας πως η «αναμέτρηση με το βαθύ κράτος» δεν έχει ακόμη οριστικό νικητή.

Η ομιλία του πρωθυπουργού:

Οι βασικές παρεμβάσεις για την τόνωση των εισοδημάτων

Το οικονομικό πακέτο, συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ μέχρι το 2027, απευθύνεται σε ευρείες κοινωνικές ομάδες, από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες μέχρι τους συνταξιούχους, τους δημόσιους υπαλλήλους και τις οικογένειες. «Φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας», τόνισε ο Πρωθυπουργός, εξαγγέλλοντας μεταξύ άλλων:

Αγρότες και κτηνοτρόφοι

Μηδενισμός φόρου στους κατ’ επάγγελμα αγρότες για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Επίσης, ανακοινώθηκε ένα νέο πλαίσιο προστασίας για την κτηνοτροφία, με δέσμευση για την άμεση αναπλήρωση των κοπαδιών που χάθηκαν.

Συνταξιούχοι

Ετήσια ενίσχυση (Νοεμβρίου) 400 ευρώ καθαρά σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Παράλληλα, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν αυξήσεις, ενώ έχει ήδη καταργηθεί η μείωση στις συντάξεις χηρείας.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Επαναφορά, από το 2027, του επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ, για 700.000 υπαλλήλους.

Οικογένειες & δημογραφικό

Δημιουργία «Κουμπαρά για τη νέα γενιά», έναν κλειστό λογαριασμό που ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια του παιδιού. Μηδενικός φόρος για τρίτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ και αύξηση του επιδόματος γέννησης κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί (με αναδρομική ισχύ από τον Ιανουάριο του 2026).

Ιδιωτικός τομέας & κατώτατος μισθός

Στόχος ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027 και να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, συμπαρασύροντας τις τριετίες. Παράλληλα, οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται περαιτέρω κατά 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο του 2027.

Ρεύμα

Μείωση ρεύματος κατά 30% στην τριετία και περικοπή χρεώσεων ΥΚΩ κατά 50% (στα 3,45 Euro/Mwh από 6,9) από τον Ιανουάριο του 2027.

Στέγαση & ακίνητα

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ για 40.000 δικαιούχους. Επίσης, αυξάνεται από το 3% στο 15% ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων για αγοραστές εκτός Ε.Ε. Επεκτείνεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ το 2027 για οικισμούς έως 2.000 κατοίκους.

Επιπλέον, επιταχύνονται οι αποσβέσεις (από 10 σε 6 χρόνια) για εκσυγχρονισμό εξοπλισμού επιχειρήσεων, ενώ από το 2027 καταργείται πλήρως το τέλος επιτηδεύματος στην περιφέρεια (συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης) και μειώνεται κατά 50% στην Αττική.

«Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα»

Κάνοντας έναν απολογισμό των έργων, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις αλλαγές σε Υγεία (ανακαινίσεις νοσοκομείων, δωρεάν εξετάσεις) και Παιδεία (διαδραστική διδασκαλία, μη κρατικά πανεπιστήμια), υπογραμμίζοντας τις μεταρρυθμίσεις στο Κράτος (Εθνικό Κτηματολόγιο, γρήγορες συντάξεις, ψηφιακή κάρτα εργασίας). Αναφέρθηκε επίσης στον πολιτισμό και τον αθλητισμό (στήριξη της νέας Τούμπας).

Ο Πρωθυπουργός έθεσε 7 μεγάλους στόχους (δεσμεύσεις) για την επόμενη τετραετία:

Ανεργία κάτω από 6%. Ετήσια ανάπτυξη πάνω από 2% (διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου). Μέσος μισθός πάνω από 1.800 ευρώ. Βασικός μισθός στα 1.000 ευρώ το 2028 (χωρίς τριψήφιο μισθό πλήρους απασχόλησης σε 18 μήνες). Επενδύσεις πάνω από 65 δισ. ευρώ (20% του ΑΕΠ) και ραγδαία μείωση χρέους (κάτω του 110% το 2030). Αναβάθμιση του αξιόχρεου στην ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα «Α». Διπλή στρατηγική: μόνιμη τόνωση εισοδημάτων και συνέχιση της αμυντικής θωράκισης.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις» και «μουσαμάδες». Έθεσε τα διλήμματα των επόμενων εκλογών, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και των «μηνυμάτων διαμαρτυρίας», τονίζοντας την ανάγκη για καθαρές λύσεις σε ένα ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον.

«Στέκομαι τώρα απέναντί σας με μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω το άλμα προς την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα, με μία νέα συμφωνία που θα ονομάσω “Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας”», κατέληξε.