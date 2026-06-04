Στη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας σε τομείς αιχμής, όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων και η άμυνα, επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη βουλγαρική ηγεσία στη Σόφια. Οι κρίσιμες αυτές επαφές πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο.

Μετά την ολοκλήρωση των διευρυμένων συνομιλιών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Βούλγαρος Πρόεδρος, Ρούμεν Ράντεφ, εξέπεμψαν σαφές μήνυμα περαιτέρω σύσφιξης των διμερών δεσμών. Οι δύο ηγέτες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση σε κοινές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τόσο την περιφερειακή ανάπτυξη, όσο και τη στρατηγική θέση των δύο χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενεργειακή συνδεσιμότητα, Κάθετος Διάδρομος και διαχείριση υδάτων

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο τα μεγάλα έργα ενεργειακής διασύνδεσης και ειδικότερα ο Κάθετος Διάδρομος. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα αυτό αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα, σημειώνοντας ότι Αθήνα και Σόφια μπορούν να διεκδικήσουν από κοινού σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για την υλοποίηση αυτών των κρίσιμων υποδομών.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη διαμόρφωσης μιας στρατηγικής συμφωνίας μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων. Όπως επεσήμανε, πρόκειται για ένα ζήτημα μείζονος σημασίας, τόσο για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, όσο και για τη συνολική περιβαλλοντική και οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.

Στενή αμυντική συνεργασία και φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων

Στο πεδίο της άμυνας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στάθηκε στη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της Ελληνοβουλγαρικής συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Ράντεφ εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της Σόφιας προς την Αθήνα, για τη συμβολή της στη διασφάλιση της αντιαεροπορικής άμυνας της Βουλγαρίας, και τόνισε, ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινή ευθύνη για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη.

Κοινό μέτωπο κατά της παράνομης μετανάστευσης

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας.