Στην έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα συμμετάσχει αύριο και μεθαύριο, 26-27 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η Αθήνα αναγνωρίζει την προσπάθεια του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να γεφυρώσει διαμετρικά αντίθετες απόψεις των κρατών-μελών, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 μέχρι το τέλος του έτους, παρουσιάζοντας νέα διαπραγματευτική πρόταση (Negobox), η οποία θα συζητηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή στη βελγική πρωτεύουσα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Ελλάδα προσέρχεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εποικοδομητική διάθεση. Ωστόσο, δεν συμφωνεί με έναν προϋπολογισμό που αποδυναμώνει τις συνολικές ευρωπαϊκές επενδυτικές δυνατότητες και υποβαθμίζει την πολιτική συνοχής.

Η Ελλάδα, προσθέτουν, διεκδικεί έναν προϋπολογισμό αντάξιο των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών, με αλληλεγγύη, ασφάλεια και συνοχή. Δεν μπορεί η Ευρώπη να ζητά από τον εαυτό της περισσότερα και ταυτόχρονα να επιλέγει να επενδύει λιγότερα. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Επίσης η Αθήνα θεωρεί ότι στη νέα διαπραγματευτική πρόταση έχουν ενταχθεί και αναγνωριστεί πολλές από τις ελληνικές θέσεις. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι δεν θα γίνουν ανεκτές περαιτέρω περικοπές στους πόρους της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και ότι «χρειαζόμαστε έναν πραγματικά ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με φιλοδοξία και επαρκείς πόρους. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις ανταγωνιστικότητας, συνοχής, ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας. Δεν μπορούμε, από τη μία πλευρά, να αναγνωρίζουμε την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις, όπως υπογραμμίζει και η έκθεση Draghi, και από την άλλη να καταλήγουμε σε έναν προϋπολογισμό που περιορίζει τις διαθέσιμες δυνατότητες της Ένωσης».

Η ελληνική θέση είναι σαφής: δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω περικοπές σε ένα ήδη περιορισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Ως προς τους νέους ίδιους πόρους, η Ελλάδα υποστηρίζει ένα δικαιότερο και πιο ισορροπημένο σύστημα ιδίων πόρων και εξέταση νέων πηγών εσόδων – μεταξύ αυτών και των μελλοντικών δημοπρασιών ραδιοφάσματος 6G. Ο τελικός συμβιβασμός πρέπει να διασφαλίζει την επενδυτική ικανότητα της Ένωσης, να προστατεύει την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, να μην επιβαρύνει δυσανάλογα συγκεκριμένα κράτη-μέλη.