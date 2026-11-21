Την εκτίμηση ότι το 2026 θα αποτελέσει ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου την έκθεση XENIA 2026 στο Metropolitan Expo. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της κυβέρνησης στην ελληνική μεταποίηση, τονίζοντας ότι οι εγχώριες επιχειρήσεις μπορούν να υποκαταστήσουν μέρος των εισαγωγών τουριστικού εξοπλισμού.

«Ο ελληνικός τουρισμός πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Αναμένουμε και το 2026 να είναι μία ακόμα εμβληματική χρονιά», είπε ο κ. Μητσοτάκης μετά την περιήγησή του στην έκθεση, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 500 εκθέτες του κλάδου της φιλοξενίας. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι στις συζητήσεις του με εκθέτες, επιχειρηματίες και επισκέπτες από πολλές περιοχές της χώρας διαπίστωσε δυναμισμό και αισιοδοξία. «Παρ’ ότι ζούμε σε ταραγμένους καιρούς, ο ελληνικός τουρισμός έχει κερδίσει το στοίχημα της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας», επισήμανε.

Εικόνες από την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην έκθεση XENIA:

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι πίσω από κάθε τουριστική επιχείρηση βρίσκονται εκατοντάδες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χιλιάδες προμηθευτές. Πολλοί από τους εκθέτες σημείωσαν ότι διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα ή συνεργάζονται με ελληνικές βιοτεχνίες και εργαστήρια. Κατά την περιήγησή του, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε επίσης για νέες εφαρμογές και υπηρεσίες, αρχιτεκτονικές τάσεις, σύγχρονο εξοπλισμό και «πράσινες» λύσεις για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των τουριστικών επιχειρήσεων.

Στο περίπτερο του υπουργείου Τουρισμού τον υποδέχθηκαν η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη και η υφυπουργός Άννα Καραμανλή, οι οποίες τον ενημέρωσαν για την πρωτοβουλία «TAG Greece – Tradition, Agritourism and Gastronomy». Η πρωτοβουλία έχει στόχο την προβολή της ελληνικής γαστρονομίας και της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, καθώς και την προώθηση του αγροτουρισμού και του οινοτουρισμού.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Forum ΑΕ, Θάνος Παναγούλιας, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την επίσκεψή του και αναφέρθηκε στη θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026 και στις προσδοκίες του κλάδου για το 2027.