Με επίσημο θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, συνεδριάζει την Πέμπτη (7/5) η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνεδρίαση, πραγματοποίησε ομιλία και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στη συνέχεια θα λάβουν τον λόγο οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών.

Σημειώνεται ότι έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περισσότεροι από 40 βουλευτές.

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του δεσμεύθηκε, μεταξύ άλλων, για καθολική αξιολόγηση στο δημόσιο.

Δείτε βίντεο με την ομιλία του πρωθυπουργού:

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τους άξονες της συνταγματικής αναθεώρησης

«Αρκετά μίλησα εγώ ο λόγος σε εσάς.

Να χτίσουμε ξανά το ρεύμα του πατριωτισμού της φροντίδας. Συναντώνται στη ΝΔ πολίτες με πολλές πολιτικές αφετηρίες. Η σταθερότητα είναι σημαντική αλλά δεν πρέπει να συγχέεται με τη στασιμότητα. Η σταθερότητα είναι απαραίτητη για υψηλά πλεονάσματα, για αύξηση του κατώτατου μισθού.

Δεν έχουμε κανένα λόγο να μπούμε σε συγκρουσιακό λόγο απέναντι σε μια αντιπολίτευση που το επιδιώκει, γιατί δεν έχει σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Η αυτοκριτική είναι απαραίτητη για να γίνουμε καλύτεροι.

Θυμίζω ότι κερδίσαμε 3 εκλογές όχι τόσο σε μια λογική σκληρής αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση. Αυτή είναι απαραίτητο να γίνεται στη Βουλή, τις κερδίσαμε γιατί πείσαμε την κοινωνία ότι έχουμε σχέδιο, ότι πείσαμε ότι αυτά που υποσχεθήκαμε το 2019 το κάναμε

Το συνέδριο είναι μια ευκαιρία να εντείνουμε την επαφή με την βάση της ΝΔ.

Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι εύκολο, θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα και να το κάνουμε όλοι μαζί.

Είμαστε παρόντες στη Βουλή έστω και αν όλων το βλέμμα λογικά στρέφεται στην επανεκλογή τους.

Νομίζω ότι με τη σειρά τους οι βουλευτές θα πρέπει να προτάσσουν όχι μόνο τι ζητούν αλλά και τι οφείλουν στη ΝΔ, με παρουσία στις επιτροπές, στις εκλογικές περιφέρειες.

Δεν νομίζω να έχετε δυσκολία να επικοινωνήσετε με το πρωθυπουργικό γραφείο. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι με την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου όχι μόνο χρονικά αλλά και γεωγραφικά.

Να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις αλλά πάντα παρακαλώ να συνοδεύονται από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Είναι λεπτή γραμμή του προβληματισμού από την εσωστρέφεια και αυτή είναι κόκκινη γραμμή.

Πολλά από αυτά που κάνουμε και με δική μας ευθύνη δεν φτάνουν στους πολίτες με τον τρόπο που θα έπρεπε. Έχουμε χρέος ως ΚΟ να μην κλείσουμε τα μάτια ούτε σε αδυναμίες. Η ΚΟ καλείται να κινηθεί με 3 αρχές:

– Είναι κορυφαία τιμή ο τίτλος του βουλευτή της ΝΔ

– Σε έναν κόμμα όλοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να το υπηρετήσουν από οποιαδήποτε θέση

– Η προσωπική επιτυχία του καθενός περνάει μόνο από την επιτυχία της ΝΔ

Στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων αλλά και το χυδαίο δηλητήριο για μαφία συμμορία εγκληματική οργάνωση. Το ποιος είναι ο αδίστακτος ένοχος το μαρτυρεί η μάχη ζωής που δίνει ο Γιάννης Μυλωνάκης και του ευχόμαστε να είναι σύντομα κοντά μας. Όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει το θράσος.

Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν γροθιά.

Όπως οι βουλευτές αντέδρασαν με θάρρος – όποιος παρακολούθησε τη συζήτηση για την άρση ασυλίας – είδαν τη δικαιολογημένη πίκρα που βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση αλλά έκαναν το σωστό. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαψεύδοντας την εντύπωση ότι εμπλέκεται στην πολιτική διαπάλη.

Συγχαίρω την ΚΟ για τη στάση της με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι βουλευτές άνοιξαν τον δρόμο της δικαίωσης. Αυτός ο δρόμος πρέπει να είναι ταχύτατος, σαφής, απρόσκοπτος.

Αμήχανη αφωνία της αντιπολίτευσης που δείχνει ότι αδιαφορεί για την επόμενη ημέρα της χώρας. Η αποκλειστική της αγωνία το πως θα κατασκευάσει σενάρια για να πλήξει το ήθος της παράταξης και την αξιοπιστία της κυβέρνησης.

Η πρόταση για Συνταγματική Αναθεώρηση δείχνει φυγή προς τα εμπρός και μια θεσμική ρήξη για ένα κράτος που θα είναι αντίστοιχη των προσδοκιών του λαού για την 3η δεκαετία του 21ου αιώνα για αυτό θα αποτελέσει και μια από τις κεντρικές προεκλογικές δεσμεύσεις.

Κράτος Δικαίου εν τη ευρεία εννοία είναι και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η στήριξη του εισοδήματος απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής.

Ένα νέο Σύνταγμα απαντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου και μαζί με τις αλλαγές απελευθερώνεται ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κίνημα ώστε το 2030 να έχουμε ξεριζώσει πολιτικά και θεσμικά παθογένειες που αντιμετωπίζαμε ενίοτε σποραδικά.

Είναι σημαντικό να συζητήσουμε για τον κόσμο που θα αφήσουμε στα παιδιά μας. Για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Μας άφησε δυσάρεστη γεύση αυτό που έγινε με τις ανεξάρτητες αρχές, όταν το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια πολιτική συμφωνία ενώ την ίδια ώρα μιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση κοροϊδεύοντας και τις δύο πλευρές. Μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα αλλά δεν ταιριάζουν στη Βουλή και δείχνουν έλλειψη θεσμική σοβαρότητα.

Όλοι θα δοκιμαστούν για την πολιτική τους ειλικρίνεια και συνέπεια στη Συνταγματική Αναθεώρηση

Στο σχέδιο περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει όπως η ρητή συνταγματική πρόβλεψη για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτό συζητήθηκε και το 2019 με την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών του ΠΑΣΟΚ που στην αρχή είχε συμφωνήσει και μετά το πήρε πίσω.

– Να επεκταθεί η επιστολική ψήφος και να κατέβει το όριο του εκλέγεσθαι στα 21 έτη.

– Να υπάρχει μια 6ετη θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας.

– Να υπάρξει συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και σημαίας ως σύμβολο του ελληνισμού.

– Πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για τον ρόλο του βουλευτή.

– Να κατοχυρώσουμε συνταγματικά αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνηση να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, ώστε ποτέ ξανά κανείς να πειραματιστεί με τις τύχες της χώρας.

– Πρέπει να αναθεωρήσουμε το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής για την ευθύνη των υπουργών.

– Ανοίγουμε το θέμα της μονιμότητας στο Δημόσιο με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης.

– Προτείνουμε να υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη για την προσιτή στέγη.

Αιχμή αυτής της προσπάθειας η Συνταγματική Αναθεώρηση η διαβούλευση για την οποία ξεκινάει σήμερα.

Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η ΝΔ καταγράφει ποσοστά υπεριδπλάσια από το δεύτερο. Είμαστε η μόνη δύναμη σιγουριάς ασφάλειας προοπτικής που θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε μια τροχιά προόδου. Όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία η ΝΔ έχει να κάνει πολλά για τη χώρα. Συνεχίζοντας τη διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις.

Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και όχι να προβάλουμε τις δικές μας ανασφάλειες αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια.

Μόλις επέστρεψα από ταξίδι στον Κόλπο. Διαπίστωσα τη μεγάλη αναταραχή γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε ότι όσα συζητούνται πρέπει να συναντώνται με την πραγματικότητα.