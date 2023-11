Συνέντευξη στο BBC One και τη δημοσιογράφο Laura Kuenssberg παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας -μεταξύ άλλων- για τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσει να επιτύχει μια συμφωνία για την επανένωση των Γλυπτών, παρά τη μέχρι τώρα περιορισμένη πρόοδο στις συνομιλίες.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι τα Γλυπτά ταιριάζουν καλύτερα στο σύγχρονο Μουσείο Ακρόπολης που χτίστηκε για να τα στεγάσει, παρά στο Βρετανικό Μουσείο.

Τόνισε δε πως δεν πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιοκτησίας, αν και η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι ανήκουν στην Ελλάδα, «αλλά για ένα επιχείρημα επανένωσης – δηλαδή πού μπορεί κανείς να εκτιμήσει καλύτερα αυτό που στην ουσία είναι ένα ενιαίο μνημείο». Κάλεσε τη δημοσιογράφο να αναλογιστεί τι θα σήμαινε αν σκιζόταν στη μέση η Μόνα Λίζα και εκτίθετο η μισή στο Λούβρο και η άλλη μισή στο Βρετανικό Μουσείο.

«Για αυτό συνεχίζουμε να προσπαθούμε για μία συμφωνία που θα ήταν στην ουσία μία συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Βρετανικού Μουσείου, η οποία θα μας επέτρεπε να επιστρέψουμε τα Γλυπτά στην Ελλάδα και να έχουμε ανθρώπους να τα εκτιμούν στο αυθεντικό τους περιβάλλον», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Ως προς το πώς προχωρούν αυτές τις προσπάθειες, σχολίασε ότι δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδος θα ήθελε στις διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο. «Αλλά είμαι υπομονετικός άνθρωπος και περιμέναμε για εκατοντάδες χρόνια και θα επιμείνω σε αυτές τις συζητήσεις», πρόσθεσε, για να απαντήσει καταφατικά στο ερώτημα αν θεωρεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία εντός της θητείας του.

