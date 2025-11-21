Σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Bloomberg New Economy Forum στη Σιγκαπούρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία, τη σχέση της Αθήνας με την Ουάσιγκτον και τον πιθανό ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου διασύνδεσης Ευρώπης και Ασίας.

Ο διάλογος με θέμα το μέλλον της Ευρώπης, στον οποίο συνομιλητής του Πρωθυπουργού ήταν ο αρχισυντάκτης του Bloomberg News, Τζον Μικλεθγουέιτ, μεταδόθηκε ζωντανά από το ertnews.gr.

NOW: The @BBGNewEconomy Forum concludes with @michaelgwaltz, Prime Minister of the Hellenic Republic H.E. @kmitsotakis, Oklahoma Governor @GovStitt, Former President of Indonesia H.E. @jokowi and more.https://t.co/BfGqxTuSMT — Bloomberg New Economy (@BBGNewEconomy) November 21, 2025

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά επιστροφής», επισημαίνοντας πως η χώρα καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα, αποκλιμακώνει το χρέος της και εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Έχουμε αποδείξει ότι η περίοδος της κρίσης είναι πίσω μας και ότι η χώρα μπορεί να στηρίζει σταθερές, αξιόπιστες κυβερνήσεις», σημείωσε.

Προσθέτοντας ότι οι δύσκολες τομές δεν επιβάλλονται από τις Βρυξέλλες αλλά από τις εθνικές κυβερνήσεις, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σταθερότητα της δικής του κυβέρνησης: «Διαθέτουμε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, οι επόμενες εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2027 και το κυβερνών κόμμα προηγείται καθαρά στις δημοσκοπήσεις».

Αναγνώρισε το ζήτημα του υψηλού κόστους ζωής, σημείωσε όμως ότι ο νέος προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει στοχευμένα μέτρα στήριξης.

«Μπορούμε να τα εφαρμόσουμε επειδή έχουμε επιτύχει συνολικά καλύτερες επιδόσεις, παρά το ότι προχωρήσαμε σε δύσκολες μεταρρυθμίσεις όπως στο ασφαλιστικό», ανέφερε.

«Η Ευρώπη ξύπνησε μετά την εισβολή στην Ουκρανία»

Αναφερόμενος στον πόλεμο, τόνισε ότι είναι ώρα η Ευρώπη να βγάλει συμπεράσματα και να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία.

Υπογράμμισε ότι δεν έχει τεθεί επίσημα στους Ευρωπαίους ηγέτες κάποιο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης. «Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι», είπε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεχίσει τη χρηματοδότηση και τη στήριξη του Κιέβου.

«Οι διατλαντικές σχέσεις είναι θεμέλιο»

Σε ερώτηση για τις σχέσεις των ΗΠΑ με αυταρχικούς ηγέτες, όπως ο Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η συνεργασία Αθήνας–Ουάσιγκτον παραμένει βαθιά και στρατηγική.

«Η συνεργασία μας αποδίδει, ειδικά στην ενέργεια», δήλωσε, ενώ ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά ανέφερε πως στόχος της Αθήνας είναι ένας μετρημένος διάλογος για το Δίκαιο της Θάλασσας, χωρίς εντάσεις. Τόνισε μάλιστα ότι «προτεραιότητά μου είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύος απέναντι σε κάθε πιθανή απειλή».

Η Ελλάδα ως γέφυρα Ευρώπης–Ασίας

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στη συνάντησή του με τον ομόλογό του στη Σιγκαπούρη, κάνοντας λόγο για «πολύ παραγωγική συζήτηση». Επεσήμανε ότι οι δύο χώρες μοιράζονται αρχές όπως η προσήλωση στη λειτουργία της αγοράς και το κράτος δικαίου. «Υπάρχει σημαντικός χώρος για συνεργασία μεταξύ των οικονομιών της Ασίας και της Ευρώπης.

Η Σιγκαπούρη μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο και η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει φυσικό σύνδεσμο με την ASEAN», υπογράμμισε.