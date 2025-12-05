Σαφές μήνυμα ότι η Αθήνα «δεν είναι στο άρμα του οποιουδήποτε», έστειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ταυτόχρονα εξέφρασε την εκτίμηση ότι εντός του α’ τριμήνου του 2026 θα μπορούσε να λάβει χώρα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική – Athens Policy Dialogues», το οποίο πραγματοποιήθηκε 4 και 5 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο King George και οργανώθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την εφημερίδα Το Βήμα, ο Έλληνας πρωθυπουργός κλήθηκε να τοποθετηθεί σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής: Από την Τουρκία και τις ΗΠΑ έως το Ισραήλ και την Ουκρανία.

Ξεκινώντας από την Άγκυρα, μίλησε για μια λειτουργική σχέση, στην οποία «συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, αλλά διαφωνούμε πολιτισμένα», υποστηρίζοντας ότι αυτή η σχέση έχει αποδώσει καρπούς. Αυτό αποτυπώνεται στον μηδενισμό των παραβιάσεων του εναέριου χώρου, στη μείωση των μεταναστευτικών ροών, στην έκδοση της γρήγορης βίζας κ.α. Από την άλλη πλευρά, πρόσθεσε, «όπου χρειάστηκε η Ελλάδα όρθωσε τη δική της πολιτική, θέτοντας όρια και ένα πλαίσιο στην τουρκική πλευρά». «Το κάναμε πολύ καθαρά στα ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας», συμπλήρωσε, επικαλούμενος το παράδειγμα του SAFE. Την ίδια στιγμή, παρατήρησε ότι το «έδαφος είναι ώριμο, ώστε να έχουμε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2026».

Από εκεί και πέρα, πάντως, υπενθύμισε ότι αποτελεί «αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η διαρκής ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεων». Η χώρα πετυχαίνει πλεονάσματα, επιστρέφει 2 δισ. ευρώ σε μειώσεις φόρων, την ίδια ώρα που δαπανά για την άμυνα άνω του 3% του ΑΕΠ, εξήγησε μεταξύ άλλων. Παράλληλα, σημείωσε ότι στις 18 Δεκεμβρίου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στον «Κίμωνα», την πρώτη από τις υπερσύγχρονες φρεγάτες.

Για τις ελληνο-αμερικανικές σχέσεις

Όσον αφορά στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η επίσκεψη στην Ουάσιγκτον κάποια στιγμή θα γίνει, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα». Ωστόσο, κατά τον ίδιο, πιο σημαντικό είναι το πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες ήταν, είναι και θα είναι εξαιρετικές. Τελευταία, όπως σημείωσε, έχει προστεθεί ακόμη μία διάσταση στις διμερείς σχέσεις, η οποία αφορά στα ενεργειακά.

Για την ενέργεια

Με αφορμή τις πρόσφατες συμφωνίες για το αμερικανικό LNG αλλά και για τις εξορύξεις νότια της Κρήτης και βόρεια της Κέρκυρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να εκθειάσει την ενεργειακή στρατηγική της χώρας, η οποία προβλέπει ότι η Ελλάδα επενδύει στις ΑΠΕ, την ίδια ώρα που επιθυμεί να παράξει ενέργεια από φυσικό αέριο, αλλά και να γίνει πάροχος ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παρατήρησε δε ότι πριν έξι χρόνια η Ελλάδα εισήγαγε 6 δισ. κυβικά μέτρα φυσικό αέριο, ενώ σήμερα διακινεί 17 δισ. κυβικά μέτρα, «και για τις δικές μας ανάγκες αλλά και για τις ανάγκες των γειτόνων μας». Από εκεί που ήμασταν στο περιθώριο μπαίνουμε στο επίκεντρο του ενεργειακού χάρτη, σχολίασε χαρακτηριστικά, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην πρώτη απόπειρα εξόρυξης υδρογονανθράκων, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων 18 μηνών. «Εάν βρούμε φυσικό αέριο, αυτό αλλάζει τα πάντα ως προς την ενεργειακή θέση της Ελλάδας», υπογράμμισε.

Για το Κυπριακό

Ερωτηθείς από τον συντονιστή της συζήτησης και Εκδότη της Εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, Γιάννη Πρετεντέρη, για το Κυπριακό, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε μια καινούρια ηγεσία στα Κατεχόμενα. «Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια εκφρασμένη γνώμη από την Άγκυρα για λύση δύο κρατών, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή […] Δεν είμαι απαισιόδοξος, αλλά δεν θα έλεγα ότι είμαι και αισιόδοξος», δήλωσε με νόημα.

Για Μέση Ανατολή και Ισραήλ

Σχετικά με το Μεσανατολικό, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «ένας υπερβολικός ενθουσιασμός για τόσο περίπλοκα ζητήματα, δεν είναι δικαιολογημένος». Όμως, υπάρχει ένα πλαίσιο, ένας οδικός χάρτης, ο οποίος μπορεί να μας οδηγήσει από την παρούσα κατάσταση σε κάτι που θα μοιάζει με μια πιο μόνιμη λύση και όχι με απλή εκεχειρία, συνέχισε. «Πάντως, δεν είμαστε στο σημείο που βρισκόμασταν πριν έξι μήνες», πρόσθεσε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ελλάδα τήρησε το «απολύτως σωστό μέτρο» απέναντι στο Ισραήλ. «Από την πρώτη στιγμή υπερασπιστήκαμε το δικαίωμα του Ισραήλ στη νόμιμη άμυνα, αλλά ήμασταν αρκετά επικριτικοί, επισημαίνοντας ότι η χρήση βίας είχε ξεπεράσει τα όρια αναλογικής αντιμετώπισης». Την ίδια ώρα, εξήγησε ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης θα πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. «Δεν είμαστε η μοναδική χώρα που δεν αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης. Δεν λέμε ότι δεν θα το κάνουμε, αλλά πρώτα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις».

Για την 5μερή στη Μεσόγειο

Όσον αφορά στην πρόσφατη πρωτοβουλία της πενταμερούς για την Αν. Μεσόγειο, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ανοιχτός σε μια ευρύτερη διάσκεψη των χωρών της περιοχής. «Όχι κατ’ ανάγκη για να συζητήσουμε τα πολύ δύσκολα και ακανθώδη ζητήματα, αλλά ζητήματα όπως η μετανάστευση, η προστασία του περιβάλλοντος, η πολιτική προστασία» κ.α.

Για την Ουκρανία

Φυσικά, μέρος της συζήτησης αφορούσε και στο ζήτημα της Ουκρανίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θεωρεί ως αδιαπραγμάτευτο το ζήτημα της μη μεταβολής των συνόρων. «Είναι αδύνατο να αποδεχθούμε τη λογική ότι ο ισχυρός μπορεί να αλλάζει το σύνορα […] Το τραύμα της Κύπρου είναι νωπό και μας πονάει όλο», σχολίασε, ενδεικτικά. Και συνέχισε: «Προφανώς όλοι θέλουμε την ειρήνη, αλλά δεν είναι ειρήνη η συνθηκολόγηση της Ουκρανίας. Θα ήταν πολύ ανησυχητικό κάτι τέτοιο».

Για τις συμμαχίες

Ο Πρωθυπουργός, ταυτόχρονα, υπεραμύνθηκε της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, απορρίπτοντας την ιδέα του «να είμαστε και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ». «Είδαμε τι έγινε πριν 10 χρόνια όταν ψάχναμε λεφτά από τη Ρωσία και κάποιοι πήγαν να τινάξουν την Ελλάδα στον αέρα», σχολίασε, χαρακτηριστικά, και εξήγησε ότι οι χώρες είναι αξιόπιστες όταν τιμούν τις συμμαχίες και τις διπλωματικές τους σχέσεις.

Για τις εκλογές του ‘27

Τέλος, η συζήτηση στράφηκε και στις επόμενες εκλογές, με τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων. «Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του ’27 η πολιτική σταθερότητα θα είναι δεδομένη. Το αν προκύψει και μετά, είναι στο χέρι του ελληνικού λαού», επεσήμανε, παρατηρώντας ότι η Ν.Δ. διεκδικεί κάτι το ασυνήθιστο, δηλαδή μια τρίτη εκλογική νίκη.

Μάλιστα, έκανε λόγο για την ατζέντα του 2030, καθώς εκείνο το έτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. «Ας σκεφτούμε πού θέλουμε να είμαστε το 2030», δήλωσε, αν και παραδέχθηκε ότι «παλεύουμε με τη φυσιολογική φθορά του χρόνου και μερικές φορές το εκλογικό σώμα κουράζεται». Αυτό μας υποχρεώνει να ανανεωνόμαστε συνεχώς, κατέληξε.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, κάποια στιγμή ο κ. Πρετεντέρης ρώτησε ευθέως τον κ. Μητσοτάκη αν έχει διαβάσει την «Ιθάκη». «Εννοείτε του Καβάφη; Τη διαβάζω τακτικά», απάντησε. Προς το τέλος της συζήτησης δε, ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα πάει διακοπές τα Χριστούγεννα στην Ιθάκη, για να λάβει την απάντηση «Στην Κρήτη θα πάω».

