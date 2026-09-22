Το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030, την ενίσχυση της καινοτομίας και την επιστροφή των Ελλήνων του εξωτερικού, ανέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Συμμετέχοντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere» και συνομιλώντας με τη γενική διευθύντρια του TechCrunch, Connie Loizos, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το πολιτικό και οικονομικό στίγμα της επόμενης ημέρας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πρόθεσή του να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία στην ηγεσία της χώρας.

Το τέλος του «μαύρου προβάτου»

«Η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, περιγράφοντας τη θεαματική αλλαγή της οικονομικής εικόνας της χώρας. Επικαλούμενος τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, τη συρρίκνωση του δημοσίου χρέους και τη μείωση του κόστους δανεισμού, εξήγησε ότι αυτό το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον τροφοδοτεί ένα δυναμικό οικοσύστημα από startups και τεχνολογικές επιχειρήσεις. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι πλέον παρατηρείται μια ριζική αλλαγή νοοτροπίας, καθώς η νέα γενιά στρέφεται ενεργά προς την επιχειρηματικότητα, διαθέτοντας πια καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Σε ό,τι αφορά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι δεν αναλώθηκαν απλώς στην επούλωση των οικονομικών πληγών της πανδημίας, αλλά λειτούργησαν ως καταλύτης για τον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό. Το gov.gr αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας, έχοντας καταργήσει τη φυσική παρουσία σε δεκάδες συναλλαγές με το κράτος. Παράλληλα, ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και η εγκατάσταση του νέου υπερυπολογιστή στο Λαύριο, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει τεράστια υπολογιστική ισχύ στο Δημόσιο, αλλά και στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας.

Ορόσημο το 2030 και ο κίνδυνος του «εκτροχιασμού»

Περνώντας στα αμιγώς πολιτικά ζητήματα, ο πρωθυπουργός ήταν σαφής ως προς τις προθέσεις του, προαναγγέλλοντας την επιδίωξή του για μια τρίτη συνεχόμενη εκλογική νίκη. Προσωπικό του ορόσημο αποτελεί το 2030, έτος κατά το οποίο συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει ήδη έναν ξεκάθαρο οδικό χάρτη για τη μορφή που πρέπει να έχει η χώρα μέχρι τότε.

Ωστόσο, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, υπενθυμίζοντας πως στην πολιτική σκακιέρα «δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός». Οποιαδήποτε αλλαγή ρότας στη δημοσιονομική πολιτική θα μπορούσε να αναιρέσει την πρόοδο των τελευταίων ετών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της τρέχουσας πορείας. Γι’ αυτό, όπως σημείωσε, οι επόμενες κάλπες θα πρέπει να επικεντρωθούν στο όραμα για το μέλλον και τις μελλοντικές προτεραιότητες, και όχι απλώς σε έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

Το στοίχημα του Brain Regain και η επιστολική ψήφος

Κομβικό σημείο της παρέμβασής του αποτέλεσε το ζήτημα της επιστροφής των επιστημόνων και επαγγελματιών που εγκατέλειψαν τη χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η μαζική μετανάστευση των νέων στα χρόνια της κρίσης ήταν απόρροια ανάγκης λόγω έλλειψης ευκαιριών και όχι ελεύθερη επιλογή. Σήμερα, το στοίχημα είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, όπως ποιοτικές θέσεις εργασίας, φορολογικά κίνητρα και δυνατότητες εξ αποστάσεως εργασίας, ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού να μπορέσουν να επιστρέψουν, παραμένοντας ωστόσο συνδεδεμένοι με τη διεθνή αγορά.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός απηύθυνε θερμό κάλεσμα στη διασπορά, ενθαρρύνοντας τους ομογενείς να συμμετάσχουν ενεργά στις επερχόμενες εκλογές, αξιοποιώντας τον θεσμό της επιστολικής ψήφου. Όπως υπογράμμισε, η ομογένεια αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο για την Ελλάδα και οι δεσμοί της με τη μητρόπολη οφείλουν να διευρυνθούν πέρα από τις διακοπές και τις οικογενειακές επαφές, περνώντας στο πεδίο των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και της ουσιαστικής πολιτικής συμμετοχής.