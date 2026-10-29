Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου προεδρεύει στη συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διεθνή ασφάλεια, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας διεξάγεται υπό την ελληνική προεδρία και η συνεδρίαση αφορά τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Η Αθήνα έχει καταθέσει ειδικό έγγραφο με το πλαίσιο συζήτησης, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Ο πρωθυπουργός προέβη μάλιστα και σε τοποθέτηση, στην οποία χαρακτήρισε το τουρκολυβικό μνημόνιο «παράνομο και αυθαίρετο».

Βίντεο με την παρέμβαση του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ

Το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά

Το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά, ανέφερε κατά την έναρξη της παρέμβασής του ο πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το περιέγραψε ως αυθαίρετο και παράνομο.

«Το λεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών συνιστά κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου της θάλασσας. Είναι παράνομο, αυθαίρετο και αψηφά την ίδια τη γεωγραφία», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν», πρόσθεσε.

«Τα νησιά έχουν θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων υφαλοκριπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης», συμπλήρωσε.